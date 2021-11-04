نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. عماد أديب يروي قصة طرد الملك فهد للسفير الأميركي

منذ ساعة
1668
1
بالفيديو.. عماد أديب يروي قصة طرد الملك فهد للسفير الأميركي

الرياض (صدى):
روى الإعلامي المصري عماد الدين أديب، قصة طرد الملك فهد بن عبد العزيز، رحمه الله، للسفير الأمريكي هوران، بعد أن وجه انتقادات للسعودية بسبب صفقة صواريخ صينية.

وقال أثناء لقائه مع برنامج "في الموقف"، إن هوران بعد طرده من المملكه، اتصل بالملك ليقدم اعتذاره عما بدر منه من انتقادات، مُضيفًا أنه لم ينس طوال حياته قصة طرده من المملكة.

وفي وقت سابق، قال وزير الدولة للشؤون الإفريقية أحمد قطان خلال مقابلة مع برنامج "الصورة" على روتانا خليجية، إنه تم تكليف سمو الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز والأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، بشراء صواريخ صينية للمملكة، وكان الأمير بندر كلما يذهب إلى بكين تبدي السفارة الإسرائيلية امتعاضها للأمريكان.

وأضاف قطان أنه بعد اكتشافهم للصواريخ في المملكة، احتج السفير الأميركي على هذا وتحدث بما لا يجب أن يتحدث به أمام الملك، وتساءل عن سبب عدم إخبار الأمريكيين، فأسمعه الملك فهد رحمة الله عليه ما لم يسمعه أحد من قبل وأقسم بالله ألا يبيت في الرياض وذهب إلى المنطقة الشرقية في الظهران وبات هناك ثم طرد".

 

السعودية
بكين
إسرائيل
الملك فهد
السفير هوران
صواريخ صينية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137701
منذ ساعة
الله يرحمه .. آمين ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الرمز
يا ,,,,,,,بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة) اقول لك مبروك يامتابع ركزة الخرقه من الحماقه يوم شاتوك عن المعلب شوت,انتضرو اليوم ترقصون وغدا يرفص عليكم,,,,,,,,,,,,
الرمز
يا ,,,,,,,بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة) اقول لك مبروك يامتابع ركزة الخرقه من الحماقه يوم شاتوك عن المعلب شوت,,,,,,,,,,,,,
الرمز
يا ,,,,,,,بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة) اقول لك مبروك يامتابع ركزة الخرقه من الحافه يوم شاتوك عن المعب شوت,,,,,,,,,,,,,
حسن
ماشاء الله تبارك الله وفقك الله وزادك من فضله
عبدالله
انه زمن التافهين والتافهات لماذا اغلب اصحاب التواصل الاجتماعي منحطين لهذه الدرجة؟

أخر الأخبار

بالفيديو .. مزايا سيحصل عليها الفرد بفضل وثيقة العمل الحر
بالفيديو .. مزايا سيحصل عليها الفرد بفضل وثيقة العمل الحر
منذ 7 دقائق 1075
وزير الشؤون الإسلامية يصدر قرارا إداريا بشأن الأمانة العامة للفروع 
وزير الشؤون الإسلامية يصدر قرارا إداريا بشأن الأمانة العامة للفروع 
منذ 14 دقيقة 1104
السوق المالية تغرم مخالفين لنظام السوق المالية بـ 400 ألف ريال
السوق المالية تغرم مخالفين لنظام السوق المالية بـ 400 ألف ريال
منذ 16 دقيقة 1064
صورة نادرة للملك عبدالعزيز مع كلايتون خلال مفاوضات معاهدة جدة مع بريطانيا
صورة نادرة للملك عبدالعزيز مع كلايتون خلال مفاوضات معاهدة جدة مع بريطانيا
منذ 26 دقيقة 1178
القضاء يُنصف 23 فتاة معضولة في أقل من 30 يوما
القضاء يُنصف 23 فتاة معضولة في أقل من 30 يوما
منذ 28 دقيقة 1112
تطورات جديدة بشأن انفجار مرفأ بيروت 
تطورات جديدة بشأن انفجار مرفأ بيروت 
منذ 35 دقيقة 1271
تعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية للبحرين لدى المملكة 
تعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية للبحرين لدى المملكة 
منذ 36 دقيقة 1219
ضبط 10 مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
ضبط 10 مخالفين يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
منذ 45 دقيقة 1138
"أبشر" يتيح إصدار إذن إصلاح المركبة إلكترونيا
"أبشر" يتيح إصدار إذن إصلاح المركبة إلكترونيا
منذ 52 دقيقة 1278
"رينارد" يضم "شراحيلي" ويستبعد 3 لاعبين من قائمة الأخضر
"رينارد" يضم "شراحيلي" ويستبعد 3 لاعبين من قائمة الأخضر
منذ ساعة 1525