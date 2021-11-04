بالفيديو.. عماد أديب يروي قصة طرد الملك فهد للسفير الأميركي

الرياض (صدى):
روى الإعلامي المصري عماد الدين أديب، قصة طرد الملك فهد بن عبد العزيز، رحمه الله، للسفير الأمريكي هوران، بعد أن وجه انتقادات للسعودية بسبب صفقة صواريخ صينية.
وقال أثناء لقائه مع برنامج "في الموقف"، إن هوران بعد طرده من المملكه، اتصل بالملك ليقدم اعتذاره عما بدر منه من انتقادات، مُضيفًا أنه لم ينس طوال حياته قصة طرده من المملكة.
وفي وقت سابق، قال وزير الدولة للشؤون الإفريقية أحمد قطان خلال مقابلة مع برنامج "الصورة" على روتانا خليجية، إنه تم تكليف سمو الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز والأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، بشراء صواريخ صينية للمملكة، وكان الأمير بندر كلما يذهب إلى بكين تبدي السفارة الإسرائيلية امتعاضها للأمريكان.
وأضاف قطان أنه بعد اكتشافهم للصواريخ في المملكة، احتج السفير الأميركي على هذا وتحدث بما لا يجب أن يتحدث به أمام الملك، وتساءل عن سبب عدم إخبار الأمريكيين، فأسمعه الملك فهد رحمة الله عليه ما لم يسمعه أحد من قبل وأقسم بالله ألا يبيت في الرياض وذهب إلى المنطقة الشرقية في الظهران وبات هناك ثم طرد".