تغيير المناخ يهدد بزوال جدة والإسكندرية والبصرة

جدة (صدى):
حذرت التقارير العالمية من زوال مدن كاملة نتيجة ارتفاع منسوب المياه، بسبب ذوبان جليد القطبين الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة نتيجة تغير المناخ.
وتوقع معهد Worldwatch الأمريكي أن ارتفاع منسوب المياه في البحار يهدد بزوال 33 مدينة حول العالم، منها ثلاثة مدن عربية شهيرة وهي جدة في المملكة، والإسكندرية في مصر, والبصرة في العراق.
ووفقًا لتقرير سابق للبنك للدولي فإن التغير المناخي قد يتسبب في كوارث غير مسبوقة في جدة نظرًا لأنها تقع على الساحل الغربي للمملكة؛ حيث ستواجه المدن الساحلية التأثيرات الأهم لتغير المناخ؛ لقربها من البحر.