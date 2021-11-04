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تغيير المناخ يهدد بزوال جدة والإسكندرية والبصرة

منذ ساعة
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تغيير المناخ يهدد بزوال جدة والإسكندرية والبصرة

جدة (صدى):
حذرت التقارير العالمية من زوال مدن كاملة نتيجة ارتفاع منسوب المياه، بسبب ذوبان جليد القطبين الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة نتيجة تغير المناخ.

وتوقع معهد Worldwatch الأمريكي أن ارتفاع منسوب المياه في البحار يهدد بزوال 33 مدينة حول العالم، منها ثلاثة مدن عربية شهيرة وهي جدة في المملكة، والإسكندرية في مصر, والبصرة في العراق.

ووفقًا لتقرير سابق للبنك للدولي فإن التغير المناخي قد يتسبب في كوارث غير مسبوقة في جدة نظرًا لأنها تقع على الساحل الغربي للمملكة؛ حيث ستواجه المدن الساحلية التأثيرات الأهم لتغير المناخ؛ لقربها من البحر.

 

جدة
الإسكندرية
البصرة
البحار
تغيير المناخ
مدن ساحلية
زوال

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137701
منذ ساعة
( كذب المنجمون ولو صدقوا ..)

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أحدث التعليقات

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يا ,,,,,,,بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة) اقول لك مبروك يامتابع ركزة الخرقه من الحماقه يوم شاتوك عن المعلب شوت,انتضرو اليوم ترقصون وغدا يرفص عليكم,,,,,,,,,,,,
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يا ,,,,,,,بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة) اقول لك مبروك يامتابع ركزة الخرقه من الحماقه يوم شاتوك عن المعلب شوت,,,,,,,,,,,,,
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يا ,,,,,,,بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة) اقول لك مبروك يامتابع ركزة الخرقه من الحافه يوم شاتوك عن المعب شوت,,,,,,,,,,,,,
حسن
ماشاء الله تبارك الله وفقك الله وزادك من فضله
عبدالله
انه زمن التافهين والتافهات لماذا اغلب اصحاب التواصل الاجتماعي منحطين لهذه الدرجة؟

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