الصين تواجه أسوأ انتشار لكورونا منذ ظهور الفيروس

بكين (صدى):
سجلت الصين أكثر من 600 إصابة عدوى محلية في 19 من أصل 31 مقاطعة، في أحدث وأسوأ انتشار للمرض منذ أزمة ظهوره وتفشيه في ووهان.
وأبلغت الصين عن 93 حالة محلية جديدة، يوم الأربعاء و11 إصابة دون أعراض، حيث ظهرت حالات إصابة في ثلاث مقاطعات أخرى، هي وسط تشونغتشينغ وخنان وجيانغسو على الساحل الشرقي، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".
وقال المسؤولون في الصين إنهم ملتزمون بالحفاظ على ما يسمى بنهج "صفر كورونا"، على الرغم من أن التفشي الأخير يأتي بشكل أسرع.
ويذكر أن العاصمة بكين سجلن 9 إصابات، الأربعاء، بما في ذلك حالة تم الإبلاغ عنها في وقت سابق دون أعراض، ويبلغ إجمالي عدد الحالات في العاصمة في الموجة الحالية الآن 38.