سعود الصرامي: الإدارة القانونية للهلال فعالة وتضم خبرات

ماجد محمد (صدى):
عقد سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، مقارنة بين الإدارة القانونية لنادي الهلال ونظيرتها في نادي النصر، مشيرًا إلى أن هناك فارق كبير في أداء كلاً منهما.
وكتب "الصرامي" عبر حسابه على "تويتر": "هات إذنك .. هناك فارق كبير بين عمل الإدارة القانونية في نادي الهلال و الإدارة القانونية بنادي النصر".
وأضاف: "الإدارة القانونية بنادي الهلال فعالة وتضم خبرات قانونية و متابعة و متفرغة و نشاطها دائم عند الجهات ذات الإختصاص أما الإدارة القانونية في نادي النصر لا تملك كل هذه الصفات".