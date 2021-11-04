الخارجية الأردنية: أمن دول الخليج جزء أساسي من أمن الأردن

عمان (صدى):
أكدت وزارة الخارجية الأردنية، على أن أمن دول الخليج جزء أساسي من أمن الأردن، مؤكدة أنها ترفض الإساءة لها.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن الأردن يعتبر أمن المملكة والخليج العربي جزء أساسي من امن المملكة ونرفض أي اعتداء على هذا الأمن ونرفض أي اساءة للاشقاء في المملكة والخليج".
وأشار الصفدي إلى ضرورة انهاء الأزمة في اليمن، وموقفنا في الأردن ثابت بأنه لا بد من العمل على انهاء هذه الكارثة في اليمن، ونعتق أن المرجعيات المتفق عليها والتي تشمل قرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني واتفاقية الرياض، وهي أسس تتيح انهاء الأزمة".