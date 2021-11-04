لاعبة تنس تتهم مسؤولا بـ"الاعتداء الجنسي" عليها

وكالات (صدى):
وجهت بطلة التنس الصينية، بينغ شواي، اتهام لنائب رئيس الوزراء الصيني السابق، تشانغ غولي، بالاعتداء الجنسي عليها قبل ثلاث سنوات.
وقالت بنغ إن تشانغ غولي، أجبرها على ممارسة الجنس معه، وأصبحت بينهما "علاقة بالتراضي" في وقت لاحق، وفقًا منشور على شبكة "ويبو" الاجتماعية.
وأضافت إنها لا تستطيع تقديم أي دليل لدعم مزاعمها، على طلب للتعليق حيث تم إرساله إلى حسابها على "ويبو"، كما لم ترد وكالة التسويق الرياضي APG،على طلب تعليق للوكالة.
وتم حذف المنشور بعد حوالي نصف ساعة من نشره، على الرغم من أن عمليات البحث عن اسم بنغ على شبكة الإنترنت في الصين الخاضعة للرقابة، ارتفعت بعد النشر.