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انقاذ شاب من افعى إلتفت على جسمه
منذ ساعتين
1075
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التعليقات
نجاة محمد
عدد التعليقات : 10496
منذ 31 دقيقة
الحمد لله تم انقاذة صراحة منظر مرعب
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