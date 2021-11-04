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قبطان باخره يوثق لحظات عصيبة وسط المحيط
منذ 4 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137688
منذ 25 دقيقة
سبحان الله ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شرهم ، هم اصل المصايب من قذارتهم .. حسبنا الله ونعم الوكيل ..
رااايق
يلااا ايام راحت جعلها ما تعود ** بس بالنسبه لحكام هذا الوقت بس لو يتركون المجاملات ** لبعض الفرق على حساب القانون *!! راح...
ابو محمد 😎 ✍️
ادبوه ..
fawaz alswaidan
يستاهل هذا اللاعب القدير لانه عنده الخبرة سواء في كرة القدم وايضا في ارضاء اللاعبين ماديا ومعنويا ،، وجعل النادي باحسن حالاته بعد توفيق...
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