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قبطان باخره يوثق لحظات عصيبة وسط المحيط

منذ 4 ساعات
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التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137688
منذ 25 دقيقة
سبحان الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شرهم ، هم اصل المصايب من قذارتهم .. حسبنا الله ونعم الوكيل ..
رااايق
يلااا ايام راحت جعلها ما تعود ** بس بالنسبه لحكام هذا الوقت بس لو يتركون المجاملات ** لبعض الفرق على حساب القانون *!! راح...
ابو محمد 😎 ✍️
ادبوه ..
fawaz alswaidan
يستاهل هذا اللاعب القدير لانه عنده الخبرة سواء في كرة القدم وايضا في ارضاء اللاعبين ماديا ومعنويا ،، وجعل النادي باحسن حالاته بعد توفيق...

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