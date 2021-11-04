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رجل يتفاجئ بإنفجار مروع عند مركبته
منذ 6 ساعات
1053
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137701
منذ ساعة
سبحان الله ..
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أحدث التعليقات
الرمز
يا ,,,,,,,بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة) اقول لك مبروك يامتابع ركزة الخرقه من الحماقه يوم شاتوك عن المعلب شوت,انتضرو اليوم ترقصون وغدا يرفص عليكم,,,,,,,,,,,,
الرمز
يا ,,,,,,,بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة) اقول لك مبروك يامتابع ركزة الخرقه من الحماقه يوم شاتوك عن المعلب شوت,,,,,,,,,,,,,
الرمز
يا ,,,,,,,بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة) اقول لك مبروك يامتابع ركزة الخرقه من الحافه يوم شاتوك عن المعب شوت,,,,,,,,,,,,,
حسن
ماشاء الله تبارك الله وفقك الله وزادك من فضله
عبدالله
انه زمن التافهين والتافهات لماذا اغلب اصحاب التواصل الاجتماعي منحطين لهذه الدرجة؟
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