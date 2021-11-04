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النصر يسعى لتفادي سيناريو الموسم الماضي أمام الشباب

منذ 3 ساعات
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النصر يسعى لتفادي سيناريو الموسم الماضي أمام الشباب

نواف السالم (صدى):

يستعد النصر لمواجهة الشباب غدا الجمعة في تمام الساعة 5:50، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحاول النصر عدم تكرار سيناريو الموسم الماضي، عندما خسر النصر أمام الشباب بهدف قاتل سجله بانيجا، في ثالث مباراة للفريق بالدوري، بعد خروجه من نصف نهائي أبطال آسيا على يد بيرسبوليس الإيراني.

ويذكر أن النصر خسر في الموسم الماضي النصر في أول 3 جولات الموسم الماضي بعد خروجه آسيويًا، حيث خسر تباعًا أمام الفتح 1/ 2 والتعاون صفر / 1، والشباب 1 /2.

وخرج النصر من نصف نهائي دوري أبطال آسيا، الموسم الجاري، على يد الهلال، كما تعثر الفريق في أول مباراتين بالدوري، حيث خسر أمام الاتفاق على ملعب مرسول بارك صفر / 1، ثم تعادل مع الفيحاء 1 /1 في ملعب المجمعة.

النصر
الشباب
الهلال
الاتفاق
دوري المحترفين

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10202
منذ ساعة
الشباب منتعش والنصر متخبط **!! الله يستر بس **!!!
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2197
منذ 34 دقيقة
باذن الله يحقق الشباب رباعيه
مانبغى حفلة الصياح ونباح
للنصراويه
الدوري بيتوقف ودنا نستمتع بمشاكلهم
هم اصلن دفعوا مليار عشان الجماهير الاخرى
تطقطق على فريقهم وجمهورهم

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شرهم ، هم اصل المصايب من قذارتهم .. حسبنا الله ونعم الوكيل ..
رااايق
يلااا ايام راحت جعلها ما تعود ** بس بالنسبه لحكام هذا الوقت بس لو يتركون المجاملات ** لبعض الفرق على حساب القانون *!! راح...
ابو محمد 😎 ✍️
ادبوه ..
fawaz alswaidan
يستاهل هذا اللاعب القدير لانه عنده الخبرة سواء في كرة القدم وايضا في ارضاء اللاعبين ماديا ومعنويا ،، وجعل النادي باحسن حالاته بعد توفيق...

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