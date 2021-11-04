النصر يسعى لتفادي سيناريو الموسم الماضي أمام الشباب

نواف السالم (صدى):
يستعد النصر لمواجهة الشباب غدا الجمعة في تمام الساعة 5:50، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويحاول النصر عدم تكرار سيناريو الموسم الماضي، عندما خسر النصر أمام الشباب بهدف قاتل سجله بانيجا، في ثالث مباراة للفريق بالدوري، بعد خروجه من نصف نهائي أبطال آسيا على يد بيرسبوليس الإيراني.
ويذكر أن النصر خسر في الموسم الماضي النصر في أول 3 جولات الموسم الماضي بعد خروجه آسيويًا، حيث خسر تباعًا أمام الفتح 1/ 2 والتعاون صفر / 1، والشباب 1 /2.
وخرج النصر من نصف نهائي دوري أبطال آسيا، الموسم الجاري، على يد الهلال، كما تعثر الفريق في أول مباراتين بالدوري، حيث خسر أمام الاتفاق على ملعب مرسول بارك صفر / 1، ثم تعادل مع الفيحاء 1 /1 في ملعب المجمعة.