"صدى" تكشف حقيقة مقطع فيديو الفتاة الخادش للحياة ومكان تصويره (صور)

خاص (صدى):
أثار مقطع فيديو لفتاة ظهرت بملابس خادشة وسط شارع عام في إحدى الدول الخليجية عاصفة من الجدل وسط تساؤلات حول ماهية الدولة التي صور فيها المقطع.
وبالبحث الذي قامت به "صدى" تبين أن المقطع يرجح بنسبة كبيرة أنه صور في البحرين نظراً لهذه الدلائل وهي: وجود عرض لمطعم شهير 4 بدينار، أيضا ظهور سيارة أجرة تابعة لشركة شهيرة في البحرين، إضافة إلى المبنى الضخم الظاهر في المقطع هو لفندق شهير هناك.
وكانت الفتاة ظهرت في مقطع الفيديو وهي برفقة شاب يمسك بها وهو يتشاجر مع آخرين في إشارة مرورية، قبل أن تتخلص منه وتذهب إلى سيارتها.
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