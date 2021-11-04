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"صدى" تكشف حقيقة مقطع فيديو الفتاة الخادش للحياة ومكان تصويره (صور)

منذ 3 ساعات
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"صدى" تكشف حقيقة مقطع فيديو الفتاة الخادش للحياة ومكان تصويره (صور)

خاص (صدى):
أثار مقطع فيديو لفتاة ظهرت بملابس خادشة وسط شارع عام في إحدى الدول الخليجية عاصفة من الجدل وسط تساؤلات حول ماهية الدولة التي صور فيها المقطع.

وبالبحث الذي قامت به "صدى" تبين أن المقطع يرجح بنسبة كبيرة أنه صور في البحرين نظراً لهذه الدلائل وهي: وجود عرض لمطعم شهير 4 بدينار، أيضا ظهور سيارة أجرة تابعة لشركة شهيرة في البحرين، إضافة إلى المبنى الضخم الظاهر في المقطع هو لفندق شهير هناك.

وكانت الفتاة ظهرت في مقطع الفيديو وهي برفقة شاب يمسك بها وهو يتشاجر مع آخرين في إشارة مرورية، قبل أن تتخلص منه وتذهب إلى سيارتها.

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مشاجرة بين فتاة بملابس خادشة للحياء وشاب في وضح النهار

فيديو
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خادش للحياة

التعليقات

كجمغلو
كجمغلو عدد التعليقات : 17440
منذ ساعة
الله يكفينا شر الغضب
مسالم
مسالم عدد التعليقات : 956
منذ 59 دقيقة
طبعا طبعا...دوما تبرير وانكار وادعاء المثالية ودفن الرؤوس في الرمال.... والمصيبة تتفاقم...
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 67033
منذ 30 دقيقة
البحرين حدث ولا حرج 🙄

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القول الصريح
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