رئيس بلدية تيماء يطمئن على طفل هاجمته كلاب ضالة

تبوك (صدى):
اطمأن رئيس بلدية تيماء، المهندس سلامة البلوي، على صحة الطفل الذي تعرَّض لهجوم من كلاب ضالة أمام منزل والده في المحافظة، وهو بحالة صحية مستقرة، مقدمًا شكره لوالد الطفل على حُسن الاستقبال.
وكان طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، قد هاجمته كلاب ضالة أمام منزل والده في حي الروضة.
ونقل والد الطفل ابنه للمستشفى تيماء العام، لتلقى العلاج حيث خرج في حوالي الساعه الحاديه عشر مساءا من نفس هذا اليوم.
وأكد بلدية تيماء على أنها تعمل جاهده بالتعاون مع فرع وزارة البيئه في المحافظة للتخلص من الكلاب الضاله .