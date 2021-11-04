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هبوط أسعار النفط بعد الاتفاق على استئناف محادثات إيران النووية

منذ 8 ساعات
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هبوط أسعار النفط بعد الاتفاق على استئناف محادثات إيران النووية

وكالات (صدى):
واصلت أسعار النفط الهبوط، حيث هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي دون 80 دولارا للبرميل.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لليوم الثالث إلى 79.98 دولار للبرميل خلال التعاملات منخفضا 88 سنتا أو 1.1 %..

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا للجلسة الثانية حيث انخفضت العقود تسليم يناير/كانون الثاني 66 سنتا أو 0.8 %، إلى 81.33 دولار للبرميل.

وأرجع الخبراء هبوط أسعار النفط لاتفاق إيران والقوى العالمية على استئناف المحادثات النووية هذا الشهر، ما قد يؤدي إلى رفع العقوبات الأميركية المفروضة على النفط الإيراني وبالتالي زيادة الإمدادات العالمية.

إيران
تكساس
نفط
برنت
الخام الأميركي
محادثات نووية
عقوبات أميركية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137713
منذ ساعة
الله يعين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه يا دكتور ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويش عندهاا هذي ......
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه يستاهل ..
ع. س. ع
اقول لو تنزل انت وحشوانك الملعب يا ابو خرقة تبقى الآسيوية صعبة قوية
ابو محمد 😎 ✍️
فوضويان مجرمان ..

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