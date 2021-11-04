هبوط أسعار النفط بعد الاتفاق على استئناف محادثات إيران النووية

وكالات (صدى):
واصلت أسعار النفط الهبوط، حيث هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي دون 80 دولارا للبرميل.
كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لليوم الثالث إلى 79.98 دولار للبرميل خلال التعاملات منخفضا 88 سنتا أو 1.1 %..
وشهدت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا للجلسة الثانية حيث انخفضت العقود تسليم يناير/كانون الثاني 66 سنتا أو 0.8 %، إلى 81.33 دولار للبرميل.
وأرجع الخبراء هبوط أسعار النفط لاتفاق إيران والقوى العالمية على استئناف المحادثات النووية هذا الشهر، ما قد يؤدي إلى رفع العقوبات الأميركية المفروضة على النفط الإيراني وبالتالي زيادة الإمدادات العالمية.