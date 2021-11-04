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بالفيديو..عمر المهنا : الهلال والنصر الأكثر استفادة من الأخطاء التحكيمية

منذ 53 دقيقة
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بالفيديو..عمر المهنا : الهلال والنصر الأكثر استفادة من الأخطاء التحكيمية

نواف السالم (صدى):
أوضح الرئيس السابق للجنة التحكيم في الاتحاد السعودي عمر المهنا، أن فريقي الهلال والنصر كانا هما الأكثر استفادة من الأخطاء التحكيمية خلال رئاسته للجنة الحكام.

وعلق المهنا خلال لقائه ببرنامج "رياضة سكوب"، على واقعة عدم احتسابه لقطة جزاء للاعب الهلال إلكاتو، قائلًا إن ركلة الجزاء كانت صحيحة وأخطئت بعدم احتسابها، لكني لم أرى اللقطة بوضوح في الملعب كما رأيتها فيما بعد.

وأشار المهنا إلى أن ضميره حتى الآن مرتاح في واقعة هبوط فريق الوحدة بسبب خصم 3 نقاط منه لتأخره في حضور إحدى المباريات، مؤكدًا على احترامه للفريق لكنه لم يقدم وقت الواقعة مبرراً مقنعاً للتأخير.

وأكد على ضرورة منح اتحاد القدم الثقة للحكم السعودي، قائلا " إذا لم يمنح اتحاد القدم الثقة للحكم السعودي فلن تمنح من الاتحاد الآسيوي، والجميع في الأندية استفاد وتضرر من الأخطاء التحكيمية ".

وأضاف أن الحكم الذي يستجيب للضغوطات يجلس في منزله، مشيرًا إلى أن التحكيم ليس بالدرجات وإنما بالإمكانيات.

النصر
الهلال
عمر المهنا
المهنا

التعليقات

A.awad
A.awad عدد التعليقات : 250
منذ 27 دقيقة
والدليل أنت ...ولا تبغى تقول إن الهلال مظلوم وأنت ظلمته ،، كل الكلام اللى إنت قلت هوماحصل منك..
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2895
منذ 19 دقيقة
الله لا يسامحك،، انت آخر من يتكلم عن العدالة،، بس ربنا موجود كرشوك ولا رحت كأس العالم يا فاشل

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أحدث التعليقات

عبدالله
قطع رأس القتيل امام المارة وصار يتمشى برأسه 15 يوم كيف يحصل هذا ؟
عبدالله
خافو الله اتقوالله باسقط سياره استمارتها ساريه المفعول وين قولة الدولة تتحمل رسموم السيارات التالفه المغيشه صعبت خلها تقعد لين تذوب من الشمس
السامر
عندالله الحساب جميعأ
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة)
حسين الدوسري : سوف تعيش وترى بعينك الكؤوس الاسيوية والمشاركات العالمية ترقص امام أعينك حتى تفارق الدنيا ... يافقري قال عجاف الفقر هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
مراقب
الله لايعطيه عافيه

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