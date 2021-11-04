بالفيديو..عمر المهنا : الهلال والنصر الأكثر استفادة من الأخطاء التحكيمية

نواف السالم (صدى):
أوضح الرئيس السابق للجنة التحكيم في الاتحاد السعودي عمر المهنا، أن فريقي الهلال والنصر كانا هما الأكثر استفادة من الأخطاء التحكيمية خلال رئاسته للجنة الحكام.
وعلق المهنا خلال لقائه ببرنامج "رياضة سكوب"، على واقعة عدم احتسابه لقطة جزاء للاعب الهلال إلكاتو، قائلًا إن ركلة الجزاء كانت صحيحة وأخطئت بعدم احتسابها، لكني لم أرى اللقطة بوضوح في الملعب كما رأيتها فيما بعد.
وأشار المهنا إلى أن ضميره حتى الآن مرتاح في واقعة هبوط فريق الوحدة بسبب خصم 3 نقاط منه لتأخره في حضور إحدى المباريات، مؤكدًا على احترامه للفريق لكنه لم يقدم وقت الواقعة مبرراً مقنعاً للتأخير.
وأكد على ضرورة منح اتحاد القدم الثقة للحكم السعودي، قائلا " إذا لم يمنح اتحاد القدم الثقة للحكم السعودي فلن تمنح من الاتحاد الآسيوي، والجميع في الأندية استفاد وتضرر من الأخطاء التحكيمية ".
وأضاف أن الحكم الذي يستجيب للضغوطات يجلس في منزله، مشيرًا إلى أن التحكيم ليس بالدرجات وإنما بالإمكانيات.