التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة عن سفاح الإسماعيلية

القاهرة (صدى):
كشفت التحقيقات عن تفاصيل صادمة في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ "سفاح الإسماعيلية" والذي قام بذبح جاره في الشارع العام وتجول برأس وسط الأهالي.
وأفادت التحقيقات أن "المتهم" كان معتادًا على تعاطي المواد المخدرة حيث التقة يوم الحادثة بـ "المجني عليه" ودار بينهما حديث لعدة لدقائق انتهت بارتكاب الجريمة.
وذكر الشهود أن "الجاني" قال لهم أن هناك خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه حتى لا يدافعوا عنه كما تعدى على اثنين من المارة وأحدث بهما إصابات خلال ارتكابه الواقعة.
وأكد الشهود أن "الجاني" حاول الفرار من محلِّ الواقعة إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه وسلمته للجهات الأمنية عند وصولها.
تجدر الأشارة إلى أن النيابة العامة في مصر كانت قد قررت سجن مرتكب جريمة قتل شخص وفصل رأسه عن جسده والتجول بها في الشارع لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.