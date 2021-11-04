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التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة عن سفاح الإسماعيلية

منذ 3 ساعات
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التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة عن سفاح الإسماعيلية

القاهرة (صدى):
كشفت التحقيقات عن تفاصيل صادمة في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ "سفاح الإسماعيلية" والذي قام بذبح جاره في الشارع العام وتجول برأس وسط الأهالي.

وأفادت التحقيقات أن "المتهم" كان معتادًا على تعاطي المواد المخدرة حيث التقة يوم الحادثة بـ "المجني عليه" ودار بينهما حديث لعدة لدقائق انتهت بارتكاب الجريمة.

وذكر الشهود أن "الجاني" قال لهم أن هناك خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه حتى لا يدافعوا عنه كما تعدى على اثنين من المارة وأحدث بهما إصابات خلال ارتكابه الواقعة.

وأكد الشهود أن "الجاني" حاول الفرار من محلِّ الواقعة إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه وسلمته للجهات الأمنية عند وصولها.

تجدر الأشارة إلى أن النيابة العامة في مصر كانت قد قررت سجن مرتكب جريمة قتل شخص وفصل رأسه عن جسده والتجول بها في الشارع لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

مصر
قتل
السجن
النيابة العامة
جريمة مرّوعة
التحقيقات
سفاح الإسماعيلية

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 480
منذ ساعة
قطع رأس القتيل امام المارة
وصار يتمشى برأسه 15 يوم كيف يحصل هذا ؟

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أحدث التعليقات

كجمغلو
الله يكفينا شر الغضب
ابو سعود
مسكين ماعاد بيروح المدرسه من الضرب
ابو سعود
يازينك بس تعلم ياقرداحي
الوفا طبعي
هي مبسوطه وتضحك شاف ردة فعل لو عطته بالجزمه ماتجرأ لاهو و لا شرواه
Fawzi J
واصل ياكبتن وارفع القضية والله ينصرك ان شاء الله

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