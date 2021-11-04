نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو والصور.. جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام

منذ ساعتين
1817
1
بالفيديو والصور.. جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام

مكة المكرمة (صدى):
وثق مقطع فيديو، أداء جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة صباح اليوم الخميس صلاة الاستسقاء.

وتولى إمامة المصلين وخطبة صلاة في الحرم المكي الاستسقاء الدكتور بندر بليلة، في حين أمّ المصلين في الحرم المدني الدكتور عبدالمحسن القاسم.

وتقدم المصلون عدد من أمراء المناطق الصلاة في مختلف الجوامع والمساجد؛ داعين الله عز وجل الجواد الكريم أن ينعم بنزول المطر على أنحاء البلاد.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وجه بإقامة صلاة الاستسقاء بجميع مساجد المملكة، تأسيا بالسنة النبوية.

-eg0q6SP5UG5MQQuwVw&s=19

خادم الحرمين
المطر
صلاة الاستسقاء
المسجد الحرام
الاستسقاء

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3969
منذ ساعة
كيف نتبجح ونطلب من الله ينزل امطاره علينا وحنا مخلينها خل بالموسم ورقص وخليطي وبلاوي تحصل فيه . يعني وش هالبجاحة وقوة العين مع الله .

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبدالله
قطع رأس القتيل امام المارة وصار يتمشى برأسه 15 يوم كيف يحصل هذا ؟
عبدالله
خافو الله اتقوالله باسقط سياره استمارتها ساريه المفعول وين قولة الدولة تتحمل رسموم السيارات التالفه المغيشه صعبت خلها تقعد لين تذوب من الشمس
السامر
عندالله الحساب جميعأ
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة)
حسين الدوسري : سوف تعيش وترى بعينك الكؤوس الاسيوية والمشاركات العالمية ترقص امام أعينك حتى تفارق الدنيا ... يافقري قال عجاف الفقر هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
مراقب
الله لايعطيه عافيه

أخر الأخبار

"صدى" تكشف حقيقة مقطع فيديو الفتاة الخادش للحياة ومكان تصويره (صور)
"صدى" تكشف حقيقة مقطع فيديو الفتاة الخادش للحياة ومكان تصويره (صور)
منذ 4 دقائق 10486
"حماية المستهلك": البيوت المغشوشة حاليًا من القضايا الفردية
"حماية المستهلك": البيوت المغشوشة حاليًا من القضايا الفردية
منذ 9 دقائق 1281
عدنان جستنيه: يجب وضع عقوبات رادعة لمن يسئ للنصر وجماهيره
عدنان جستنيه: يجب وضع عقوبات رادعة لمن يسئ للنصر وجماهيره
منذ 18 دقيقة 1348
هبوط أسعار النفط بعد الاتفاق على استئناف محادثات إيران النووية
هبوط أسعار النفط بعد الاتفاق على استئناف محادثات إيران النووية
منذ 23 دقيقة 1101
مختص يوضح أهمية استخدام " الداش كام " في الحوادث المرورية
مختص يوضح أهمية استخدام " الداش كام " في الحوادث المرورية
منذ 23 دقيقة 1142
تحكيم نسائي لدوري المحترفين في الأردن
تحكيم نسائي لدوري المحترفين في الأردن
منذ 37 دقيقة 1156
" الأوقاف " تعلن عن وظائف شاغرة
" الأوقاف " تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 44 دقيقة 1309
بالفيديو..عمر المهنا : الهلال والنصر الأكثر استفادة من الأخطاء التحكيمية
بالفيديو..عمر المهنا : الهلال والنصر الأكثر استفادة من الأخطاء التحكيمية
منذ 53 دقيقة 1271
ديوان المظالم يطلق خدمة التبليغات القضائية للجهات الحكومية
ديوان المظالم يطلق خدمة التبليغات القضائية للجهات الحكومية
منذ ساعة 1506
الاتحاد يسدد المستحقات المالية لـ أسامة المولد
الاتحاد يسدد المستحقات المالية لـ أسامة المولد
منذ ساعة 1712