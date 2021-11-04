بالفيديو والصور.. جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام

مكة المكرمة (صدى):
وثق مقطع فيديو، أداء جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة صباح اليوم الخميس صلاة الاستسقاء.
وتولى إمامة المصلين وخطبة صلاة في الحرم المكي الاستسقاء الدكتور بندر بليلة، في حين أمّ المصلين في الحرم المدني الدكتور عبدالمحسن القاسم.
وتقدم المصلون عدد من أمراء المناطق الصلاة في مختلف الجوامع والمساجد؛ داعين الله عز وجل الجواد الكريم أن ينعم بنزول المطر على أنحاء البلاد.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وجه بإقامة صلاة الاستسقاء بجميع مساجد المملكة، تأسيا بالسنة النبوية.
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