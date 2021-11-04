فتاة لبنانية: جورج قرداحي بيحكي وإحنا بندفع الفاتورة

بيروت (صدى):
أعربت فتاة لبنانية عن غضبها من تصريحات وزير الإعلامي اللبناني جورج قرداحي عن الحرب في اليمن، واصفة إياها بـ "تصريحات غوغائية".
وكتبت الفتاة اللبنانية نايلة الخوري عبر "تويتر": "كان مفروض وقع اليوم عقد مع شركة بالسعودية لمشروعين بشغّلو اكتر من ٤٠ لبناني .. واليوم أعلموني انو من وراء تصريحاتك الغبية ومواقفك الغوغائية صار شبه مستحيل".
وأضافت: "ببعتلك الفاتورة على الفيلا على فيطرون ؟ وفي عطل وضرر ؟ أو أنت بتحكي ونحنا مندفع من جيبنا ؟".
وجاء ذلك على خلفية تصريحات "قرداحي" عن الحرب في اليمن والتي أساء فيها إلى المملكة ولقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
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