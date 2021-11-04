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فتاة لبنانية: جورج قرداحي بيحكي وإحنا بندفع الفاتورة

منذ ساعة
1824
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فتاة لبنانية: جورج قرداحي بيحكي وإحنا بندفع الفاتورة

بيروت (صدى):
أعربت فتاة لبنانية عن غضبها من تصريحات وزير الإعلامي اللبناني جورج قرداحي عن الحرب في اليمن، واصفة إياها بـ "تصريحات غوغائية".

وكتبت الفتاة اللبنانية نايلة الخوري عبر "تويتر": "كان مفروض وقع اليوم عقد مع شركة بالسعودية لمشروعين بشغّلو اكتر من ٤٠ لبناني .. واليوم أعلموني انو من وراء تصريحاتك الغبية ومواقفك الغوغائية صار شبه مستحيل".

وأضافت: "ببعتلك الفاتورة على الفيلا على فيطرون ؟ وفي عطل وضرر ؟ أو أنت بتحكي ونحنا مندفع من جيبنا ؟".

وجاء ذلك على خلفية تصريحات "قرداحي" عن الحرب في اليمن والتي أساء فيها إلى المملكة ولقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

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لبنان
جورج قرداحي
التحالف العربي
الحرب في اليمن
أزمة جورج قرداحي
استقالة قرداحي
إقالة جورج قرداحي

التعليقات

دنيا عجيبة
دنيا عجيبة عدد التعليقات : 36
منذ 55 دقيقة
كلكم انجاس وخنازير تقية للبنانية كلهم يتقنونها
وكلكم ملة واحدة وفواتيركم بالمليارات بالخليج

وحرام فيكم فلس وجريمة قارات إفريقيا وآسيا أولى منكم عند الله وأنفع
دنيا عجيبة
دنيا عجيبة عدد التعليقات : 36
منذ 54 دقيقة
كلكم انجاس وخنازير تقية للبنانية كلهم يتقنونها
وكلكم ملة واحدة وفواتيركم بالمليارات بالخليج

وحرام فيكم فلس وجريمة قارات إفريقيا وآسيا أولى منكم عند الله وأنفع
دنيا عجيبة
دنيا عجيبة عدد التعليقات : 36
منذ 54 دقيقة
كلكم انجاس وخنازير تقية للبنانية كلهم يتقنونها
وكلكم ملة واحدة وفواتيركم بالمليارات بالخليج

وحرام فيكم فلس وجريمة قارات إفريقيا وآسيا أولى منكم عند الله وأنفع

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أحدث التعليقات

كلام مليان
ما عليك شرهه يا شيخ تشجع النصر ههههههههههههههههههههههههههههه مرفوع القلم
كلام مليان
من موقعت الركزه وانت مثل الفار منخش هههههههههههههههههههههههه الان طلع لك لسان يا قربوعي
حسين الدوسري
ياهلاليين.. سوف تمرون بسنوات عجاف. بس انتظروا وسوف ترون. دوام الحال من المحال. تذكروا كلامي.
كلام مليان
لو فيه تحقيق مستقل من الاتحاد الدولي بتكالها انت يا طحلبي والزمالك لكن اتحاد ابوقاسم بدمدم على الموضوع كالعاده
واحد منصف
تخيلوا لو ان الرجل هذا زوج المراة تلك فالرجل يكسب القليل والمراة تكسب الكثير ثم نقول للرجل يجب عليك من الكسب القليل تدفع المهر...

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