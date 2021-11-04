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إعلامي لـ "قرادحي": كيف عملت في السعودية وأنت تبطن توجهات معادية ؟

منذ ساعة
2001
5
إعلامي لـ "قرادحي": كيف عملت في السعودية وأنت تبطن توجهات معادية ؟

القاهرة (صدى):
وجه الإعلامي المصري المخضرم عماد الدين أديب، نقدًا لاذعًا لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي على خلفية تصريحات الأخير بشأن الحرب في اليمن.

وقال "أديب" موجهًا حديثه لـ "قرداحي": "كيف قدرت أن تعمل في الإعلام السعودي وفي نفس الوقت تبطن توجهات معادية لنفس الأنظمة التي تعمل معها ؟".

كما أكد "أديب" أنه لا يمكن اختصار الأزمة السياسية اللبنانية مع المملكة في تصريحات جورج "قرداحي" فهناك مسلسل تراكمات من الإساءات اللبنانية.

وأشار الإعلامي المصري أيضًا أن حكومات لبنان على مدار 15 عاما الماضية لم تستطيع التوافق مع المصالح الاقليمية لدول الخليج.

وكان جورج قرادحي أيضًا قد اعترف سابقًا أن برنامجه الشهير "من سيربح المليون" جلب له عقارات بـ 200 مليون دولار في لبنان وفرنسا؛ ليثير دهشة مقدمة البرنامج.

اقرا ايضا:

بالفيديو.. "من سيربح المليون" جلب لجورج قرداحي عقارات بـ 200 مليون دولار

جورج قرداحي
عماد الدين أديب
من سيربح المليون
تصريحات قرداحي
أزمة جورج قرداحي
استقالة جورج قرادحي
إقالة جورج قرادحي

التعليقات

دنيا عجيبة
دنيا عجيبة عدد التعليقات : 67
منذ 59 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
الشرها على قنوات السعودية مجموعة MBC وروتانا وغيرها. ومازال خنازير بجنسيات العن من جورج الخنزير يعملون ويستلمون الملايين


ولا كن لا حياة لمن تنادي
وزارة الاعلام السعودية ام الكوارث والمصائب
دنيا عجيبة
دنيا عجيبة عدد التعليقات : 67
منذ 59 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
الشرها على قنوات السعودية مجموعة MBC وروتانا وغيرها. ومازال خنازير بجنسيات العن من جورج الخنزير يعملون ويستلمون الملايين


ولا كن لا حياة لمن تنادي
وزارة الاعلام السعودية ام الكوارث والمصائب
دنيا عجيبة
دنيا عجيبة عدد التعليقات : 67
منذ 59 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
الشرها على قنوات السعودية مجموعة MBC وروتانا وغيرها. ومازال خنازير بجنسيات العن من جورج الخنزير يعملون ويستلمون الملايين


ولا كن لا حياة لمن تنادي
وزارة الاعلام السعودية ام الكوارث والمصائب
دنيا عجيبة
دنيا عجيبة عدد التعليقات : 67
منذ 58 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
الشرها على قنوات السعودية مجموعة MBC وروتانا وغيرها. ومازال خنازير بجنسيات العن من جورج الخنزير يعملون ويستلمون الملايين


ولا كن لا حياة لمن تنادي
وزارة الاعلام السعودية ام الكوارث والمصائب
دنيا عجيبة
دنيا عجيبة عدد التعليقات : 67
منذ 58 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
الشرها على قنوات السعودية مجموعة MBC وروتانا وغيرها. ومازال خنازير بجنسيات العن من جورج الخنزير يعملون ويستلمون الملايين


ولا كن لا حياة لمن تنادي
وزارة الاعلام السعودية ام الكوارث والمصائب

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أحدث التعليقات

حسين الدوسري
ياهلاليين.. سوف تمرون بسنوات عجاف. بس انتظروا وسوف ترون. دوام الحال من المحال. تذكروا كلامي.
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لو فيه تحقيق مستقل من الاتحاد الدولي بتكالها انت يا طحلبي والزمالك لكن اتحاد ابوقاسم بدمدم على الموضوع كالعاده
واحد منصف
تخيلوا لو ان الرجل هذا زوج المراة تلك فالرجل يكسب القليل والمراة تكسب الكثير ثم نقول للرجل يجب عليك من الكسب القليل تدفع المهر...
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