إعلامي لـ "قرادحي": كيف عملت في السعودية وأنت تبطن توجهات معادية ؟

القاهرة (صدى):
وجه الإعلامي المصري المخضرم عماد الدين أديب، نقدًا لاذعًا لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي على خلفية تصريحات الأخير بشأن الحرب في اليمن.
وقال "أديب" موجهًا حديثه لـ "قرداحي": "كيف قدرت أن تعمل في الإعلام السعودي وفي نفس الوقت تبطن توجهات معادية لنفس الأنظمة التي تعمل معها ؟".
كما أكد "أديب" أنه لا يمكن اختصار الأزمة السياسية اللبنانية مع المملكة في تصريحات جورج "قرداحي" فهناك مسلسل تراكمات من الإساءات اللبنانية.
وأشار الإعلامي المصري أيضًا أن حكومات لبنان على مدار 15 عاما الماضية لم تستطيع التوافق مع المصالح الاقليمية لدول الخليج.
وكان جورج قرادحي أيضًا قد اعترف سابقًا أن برنامجه الشهير "من سيربح المليون" جلب له عقارات بـ 200 مليون دولار في لبنان وفرنسا؛ ليثير دهشة مقدمة البرنامج.
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