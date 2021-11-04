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إلهام علي: تركي آل الشيخ أعطاني الثقة

منذ ساعة
608
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إلهام علي: تركي آل الشيخ أعطاني الثقة

الرياض (صدى):
أعربت الفنانة إلهام علي، عن سعادتها بالمشاركة في الفيلم الأول لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه "تشيللو".

وقالت إلهام علي: "مو بس سعيدة، أنا فخورة بوجودي بهذا العمل، طاقم عالمي عربي وخطوة مهمة في مسيرتي، وجودي بينهم يعني نقطه تحول جديدة، تعلمت منها كثير واستفدت أكثر".

وتابعت: "الأهم من هذا كله، معالي المستشار أعطاني الثقة، وهذا بحد ذاته شهادة سأعتز بها دائما، بإذن الله حنّا قدها ودائما نقول طموحنا عنان السماء".

يذكر أن فيلم "تشيللو" تأليف تركي آل الشيخ، وإخراج الأمريكي "دارن لين بوسمان"، ويشارك فيه عدد من الممثلين العالميين، والخليجيين.

فن
تركي ال الشيخ
الهام علي
تشيللو
دارن لين بوسمان

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54816
منذ 34 دقيقة
مبروك
الملل
الملل عدد التعليقات : 526
منذ 18 دقيقة
وعندالله الحساب

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أحدث التعليقات

4everx2
من علامات الساعة كثرة القتل في آخر الزمان .
ابو عبدالله 88
الله يوفقك يارب . يعجبني اخلاصك وحبك للنادي . بالتوفيق دائما وابدا يارب .
ابو عبدالله 88
الله يوفقك يارب . يعجبني اخلاصك وحبك للنادي . بالتوفيق دائما وابدا يارب .
الملل
الله لاينتقم منا ولايحول هذه النعم الي نقم ولا يحول الامن الي خوف ياخوفي بكره ننام ونصحوا ونحن مشتتين في بلاد العالم نبحث عن...
Reem
عساه الموت الكلب هذا مانفع معها جاب اصحابه التحرش جريمه لا مبرر لها ماله اي عذر في الحياه

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