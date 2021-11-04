إلهام علي: تركي آل الشيخ أعطاني الثقة

الرياض (صدى):
أعربت الفنانة إلهام علي، عن سعادتها بالمشاركة في الفيلم الأول لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه "تشيللو".
وقالت إلهام علي: "مو بس سعيدة، أنا فخورة بوجودي بهذا العمل، طاقم عالمي عربي وخطوة مهمة في مسيرتي، وجودي بينهم يعني نقطه تحول جديدة، تعلمت منها كثير واستفدت أكثر".
وتابعت: "الأهم من هذا كله، معالي المستشار أعطاني الثقة، وهذا بحد ذاته شهادة سأعتز بها دائما، بإذن الله حنّا قدها ودائما نقول طموحنا عنان السماء".
يذكر أن فيلم "تشيللو" تأليف تركي آل الشيخ، وإخراج الأمريكي "دارن لين بوسمان"، ويشارك فيه عدد من الممثلين العالميين، والخليجيين.