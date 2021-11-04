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مقطع فيديو للأمير سعود بن عبدالرحمن في طفولته

منذ ساعة
1720
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مقطع فيديو للأمير سعود بن عبدالرحمن في طفولته

عادل الحربي (صدى):
نشرت الأميرة الجوهرة بنت عبدالرحمن، مقطعا قديما لسمو الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز - رحمه الله - في طفولته.

وعلقت الأميرة الجوهرة على المقطع قائلة: "أخي ياطهرا بالكون ورحل، ربي ارحم أخي واغفر له واجعله ممن فاز برضاك والجنة، اللهم أجعله في سرورًا دائم ونعيم لا ينقطع، وأدخله الفردوس الأعلى بلا سابق حساب أو عذاب".

وكان أبناء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز، استقبلوا أمس الأربعاء، المعزين في وفاة أخيهم الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز - رحمه الله - بقصر المربع.

يذكر أن الديوان الملكي، قد أعلن الثلاثاء، انتقال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن إلى رحمة الله، وتم الصلاة عليه في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

الرياض
الأمير سعود بن عبدالرحمن
وفاة الأمير سعود
الجوهرة بنت عبدالرحمن

التعليقات

محمد آل دغشوم البقعاوي
محمد آل دغشوم البقعاوي عدد التعليقات : 28
منذ ساعة
رحمك الله وأسكنك فسيح جناته والهم أهلك وذويك الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون وعزائي موصول لسمو سيدي الامير محمد بن عبدالرحمن نائب امير منطقة الرياض ولاخوانه جميعًا وشكرًا للجميع ✍️✍️✍️✍️؟؟؟؟
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 614
منذ 45 دقيقة
الله يرحمه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الشنطه كبيره وثقيله الله يعينها على حملها
ابو عمار
طيب
ابو عمار
طيب
ابو عمار
طيب
الناصري
بعد تزيد النار بنزين صدى طيب احنا نعرف انه مضحوك علينا من جورج وغيره بس عطونا مواضيع تفيد المواطن خلاص فكونا

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