مقطع فيديو للأمير سعود بن عبدالرحمن في طفولته

عادل الحربي (صدى):
نشرت الأميرة الجوهرة بنت عبدالرحمن، مقطعا قديما لسمو الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز - رحمه الله - في طفولته.
وعلقت الأميرة الجوهرة على المقطع قائلة: "أخي ياطهرا بالكون ورحل، ربي ارحم أخي واغفر له واجعله ممن فاز برضاك والجنة، اللهم أجعله في سرورًا دائم ونعيم لا ينقطع، وأدخله الفردوس الأعلى بلا سابق حساب أو عذاب".
وكان أبناء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز، استقبلوا أمس الأربعاء، المعزين في وفاة أخيهم الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز - رحمه الله - بقصر المربع.
يذكر أن الديوان الملكي، قد أعلن الثلاثاء، انتقال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن إلى رحمة الله، وتم الصلاة عليه في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.