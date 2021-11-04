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تركي العجمة : نعم هناك تعصب رياضي ولكن يجب البحث عن المصدر
منذ 12 ساعة
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التعليقات
ابو ماجد
عدد التعليقات : 38
منذ ساعة
كل هذا الصياح والعويل عشان الجماهير تردد الاسيوية صعبة قوية
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أحدث التعليقات
كجمغلو
الله يكفينا شر الغضب
ابو سعود
مسكين ماعاد بيروح المدرسه من الضرب
ابو سعود
يازينك بس تعلم ياقرداحي
الوفا طبعي
هي مبسوطه وتضحك شاف ردة فعل لو عطته بالجزمه ماتجرأ لاهو و لا شرواه
Fawzi J
واصل ياكبتن وارفع القضية والله ينصرك ان شاء الله
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