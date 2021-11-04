نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تركي العجمة : نعم هناك تعصب رياضي ولكن يجب البحث عن المصدر

منذ 12 ساعة
996
1

التعليقات

ابو ماجد
ابو ماجد عدد التعليقات : 38
منذ ساعة
كل هذا الصياح والعويل عشان الجماهير تردد الاسيوية صعبة قوية

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

كجمغلو
الله يكفينا شر الغضب
ابو سعود
مسكين ماعاد بيروح المدرسه من الضرب
ابو سعود
يازينك بس تعلم ياقرداحي
الوفا طبعي
هي مبسوطه وتضحك شاف ردة فعل لو عطته بالجزمه ماتجرأ لاهو و لا شرواه
Fawzi J
واصل ياكبتن وارفع القضية والله ينصرك ان شاء الله

أخر الأخبار

"استشارية": الأجواء الحالية تنشط فيها الفيروسات الأنفية
"استشارية": الأجواء الحالية تنشط فيها الفيروسات الأنفية
منذ 10 دقائق 1297
النصر يسعى لتفادي سيناريو الموسم الماضي أمام الشباب
النصر يسعى لتفادي سيناريو الموسم الماضي أمام الشباب
منذ 11 دقيقة 1116
وظائف شاغرة في شركة أسترازينيكا
وظائف شاغرة في شركة أسترازينيكا
منذ 14 دقيقة 1052
بالصور.. تشييع جنازة صباح فخري في دمشق
بالصور.. تشييع جنازة صباح فخري في دمشق
منذ 25 دقيقة 293
نادي الإبل يوفر وظائف مؤقتة بمهرجان الملك عبدالعزيز
نادي الإبل يوفر وظائف مؤقتة بمهرجان الملك عبدالعزيز
منذ 28 دقيقة 1326
بالصور.. تسلم أسر شهداء منسوبي الحرس الوطني وسام الملك عبدالعزيز
بالصور.. تسلم أسر شهداء منسوبي الحرس الوطني وسام الملك عبدالعزيز
منذ 31 دقيقة 1159
بالفيديو.. أخصائي يحذر من ممارسة الرياضة بطريقة خاطئة
بالفيديو.. أخصائي يحذر من ممارسة الرياضة بطريقة خاطئة
منذ 34 دقيقة 1118
"الأراضي البيضاء": تسجيل 4 أراضٍ في الرياض والدمام بمساحة 2.3 مليون م2
"الأراضي البيضاء": تسجيل 4 أراضٍ في الرياض والدمام بمساحة 2.3 مليون م2
منذ 44 دقيقة 1357
اتهام رجل بقتل زوجته بعد 4 أيام من زواجهما
اتهام رجل بقتل زوجته بعد 4 أيام من زواجهما
منذ 48 دقيقة 497
"تطوير للخدمات التعليمية " تعلن عن وظائف شاغرة
"تطوير للخدمات التعليمية " تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 50 دقيقة 1197