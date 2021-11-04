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محمد الديني نائب رئيس الأهلي وحديث عن تسجيل اللاعب حمدي النقاز
منذ 9 ساعات
887
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التعليقات
كلام مليان
عدد التعليقات : 758
منذ 4 دقائق
لو فيه تحقيق مستقل من الاتحاد الدولي بتكالها انت يا طحلبي والزمالك لكن اتحاد ابوقاسم بدمدم على الموضوع كالعاده
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أحدث التعليقات
حسين الدوسري
ياهلاليين.. سوف تمرون بسنوات عجاف. بس انتظروا وسوف ترون. دوام الحال من المحال. تذكروا كلامي.
كلام مليان
لو فيه تحقيق مستقل من الاتحاد الدولي بتكالها انت يا طحلبي والزمالك لكن اتحاد ابوقاسم بدمدم على الموضوع كالعاده
واحد منصف
تخيلوا لو ان الرجل هذا زوج المراة تلك فالرجل يكسب القليل والمراة تكسب الكثير ثم نقول للرجل يجب عليك من الكسب القليل تدفع المهر...
كلام مليان
حكيم يا بو شنب ميو ميو
ابو عبدالله
اعطوني جاسم الحربي انت ماتستحي على وجهك انت غير متربي ان كان اهلك ما بوك احنا نربيك انقلع ياامرد
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