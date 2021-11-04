أول ظهور لبدور البراهيم بعد عملية النحت

متابعة أميرة خالد (صدى):
بعد اختفاء فترة طويلة، ظهرت خبيرة التجميل بدور البراهيم لأول مرة منذ خضوعها لعملية نحت جسدها.
وجاء ظهور بدور البراهيم أثناء قيامها بالإعلان عن أحد العطور، حيث بدت نحيفة على غير المعتاد.
وكانت البراهيم قد أكدت أنها لم تكن تعاني من وزن زائد، وذلك ردا على بعض متابعيها الذين ادعوا أن وزنها الحقيقي يختلف عن الشكل الذي تظهر به.
وقالت البراهيم: "الطبيب لم يجد أي دهون ليقوم بنحتها والحقن منها في المناطق التي ترغب بزيادتها، معقبة بأنه قال لها: "بدور إحنا قاعدين ننحت في صخر نبغي شحم".