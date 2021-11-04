نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أول ظهور لبدور البراهيم بعد عملية النحت

منذ ساعتين
643
2
أول ظهور لبدور البراهيم بعد عملية النحت

متابعة أميرة خالد (صدى):
بعد اختفاء فترة طويلة، ظهرت خبيرة التجميل بدور البراهيم لأول مرة منذ خضوعها لعملية نحت جسدها.

وجاء ظهور بدور البراهيم أثناء قيامها بالإعلان عن أحد العطور، حيث بدت نحيفة على غير المعتاد.

وكانت البراهيم قد أكدت أنها لم تكن تعاني من وزن زائد، وذلك ردا على بعض متابعيها الذين ادعوا أن وزنها الحقيقي يختلف عن الشكل الذي تظهر به.

وقالت البراهيم: "الطبيب لم يجد أي دهون ليقوم بنحتها والحقن منها في المناطق التي ترغب بزيادتها، معقبة بأنه قال لها: "بدور إحنا قاعدين ننحت في صخر نبغي شحم".

المملكة
منوعات
بدور البراهيم
عملية نحت

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 524
منذ 51 دقيقة
ماراح تقنع وهي تتبع الشيطان
قال تعالي(فلا امرنهم فليغيرن خلق الله)من رضي ان يكون تبع للشيطان فانتظرو حتي تسمعو بعمليات اخري
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54813
منذ 47 دقيقة
طيب يا بدور انحتي منطقه وانفخي منطقه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
الشنطه كبيره وثقيله الله يعينها على حملها
ابو عمار
طيب
ابو عمار
طيب
ابو عمار
طيب
الناصري
بعد تزيد النار بنزين صدى طيب احنا نعرف انه مضحوك علينا من جورج وغيره بس عطونا مواضيع تفيد المواطن خلاص فكونا

أخر الأخبار

أسعار الذهب اليوم الخميس
أسعار الذهب اليوم الخميس
منذ 9 ثواني 999
إلهام علي: تركي آل الشيخ أعطاني الثقة
إلهام علي: تركي آل الشيخ أعطاني الثقة
منذ 6 دقائق 94
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
منذ 9 دقائق 1063
سيدة تقاضي زوجها لعدم قدرته على الإنجاب!
سيدة تقاضي زوجها لعدم قدرته على الإنجاب!
منذ 10 دقائق 115
"دافيتا السعودية" توفر وظائف صحية بصبيا وصامطة
"دافيتا السعودية" توفر وظائف صحية بصبيا وصامطة
منذ 52 دقيقة 1142
حفل جديد لتامر حسني في موسم الرياض
حفل جديد لتامر حسني في موسم الرياض
منذ 53 دقيقة 131
تركي الحمد: لولا المملكة لكانت كل الجزيرة العربية خاضعة لإيران
تركي الحمد: لولا المملكة لكانت كل الجزيرة العربية خاضعة لإيران
منذ ساعة 1203
مقطع فيديو للأمير سعود بن عبدالرحمن في طفولته
مقطع فيديو للأمير سعود بن عبدالرحمن في طفولته
منذ ساعة 1719
مصادرة 5 أطنان من الإسفنج المستعمل لإعادة بيعه في مكة
مصادرة 5 أطنان من الإسفنج المستعمل لإعادة بيعه في مكة
منذ ساعة 1157
سميرة سعيد تنفعل على المايسترو
سميرة سعيد تنفعل على المايسترو
منذ ساعة 546