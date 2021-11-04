الأمير تركي بن خالد: "قلة الأدب غير مقبولة من المجتمع ككل"

ماجد محمد (صدى):
علق الأمير تركي بن خالد بن فيصل، اليوم الخميس، على أزمة الإساءة لجماهير نادي النصر بألفاظ بذيئة.
وقال الأمير تركي: "الألفاظ البذيئة و قلة الأدب غير مقبولة من المجتمع ككل، وليس الرياضي فقط ولا من النظام، و قبل ذلك دينيًا".
وتابع: "يجب أن يعاقب من يقوم بها و يشّهر به ليكون عبرة لغيره، ولا يحق بأي حال من الاحوال لأي إدارة أو شخص أن يتنازل عن إساءة بحق الجمهور ويعتبر من يتنازل عن حقهم أنه لا يصون الأمانة".
يذكر أن إدارة نادي النصر، أعلنت تقديم شكوى إلى الجهات الرسمية تجاه مغردين أساءوا إساءات كبيرة لجماهير النصر، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم في هذه القضية أو أي تصرف آخر مسئ يمس نادي النصر وجماهيره.
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