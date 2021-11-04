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الأمير تركي بن خالد: "قلة الأدب غير مقبولة من المجتمع ككل"

منذ 7 ساعات
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الأمير تركي بن خالد: "قلة الأدب غير مقبولة من المجتمع ككل"

ماجد محمد (صدى):
علق الأمير تركي بن خالد بن فيصل، اليوم الخميس، على أزمة الإساءة لجماهير نادي النصر بألفاظ بذيئة.

وقال الأمير تركي: "الألفاظ البذيئة و قلة الأدب غير مقبولة من المجتمع ككل، وليس الرياضي فقط ولا من النظام، و قبل ذلك دينيًا".

وتابع: "يجب أن يعاقب من يقوم بها و يشّهر به ليكون عبرة لغيره، ولا يحق بأي حال من الاحوال لأي إدارة أو شخص أن يتنازل عن إساءة بحق الجمهور ويعتبر من يتنازل عن حقهم أنه لا يصون الأمانة".

يذكر أن إدارة نادي النصر، أعلنت تقديم شكوى إلى الجهات الرسمية تجاه مغردين أساءوا إساءات كبيرة لجماهير النصر، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم في هذه القضية أو أي تصرف آخر مسئ يمس نادي النصر وجماهيره.

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المقطع المسيء
الأمير تركي بن خالد بن فيصل

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2895
منذ ساعة
قبل كل شيء ما لها داعي الألفاظ هذي ويتحملها من قالها لكن يبقى شي لا مناص عنة وهو،،، الآسيوية صعبة قوية
ابن فيصل
ابن فيصل عدد التعليقات : 18
منذ 45 دقيقة
معروفين اللي تكلموا الهلالي ماجد العقيلي الهلالي الثاني الفراج مو الفراج المطبل اللي في أكشن يادوري

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أحدث التعليقات

عبدالله
قطع رأس القتيل امام المارة وصار يتمشى برأسه 15 يوم كيف يحصل هذا ؟
عبدالله
خافو الله اتقوالله باسقط سياره استمارتها ساريه المفعول وين قولة الدولة تتحمل رسموم السيارات التالفه المغيشه صعبت خلها تقعد لين تذوب من الشمس
السامر
عندالله الحساب جميعأ
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة)
حسين الدوسري : سوف تعيش وترى بعينك الكؤوس الاسيوية والمشاركات العالمية ترقص امام أعينك حتى تفارق الدنيا ... يافقري قال عجاف الفقر هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
مراقب
الله لايعطيه عافيه

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