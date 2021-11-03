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بالفيديو.. خاتمة ساخرة لبرنامج رياضي على اعتزال الهريفي

منذ يوم
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بالفيديو.. خاتمة ساخرة لبرنامج رياضي على اعتزال الهريفي

ماجد محمد (صدى):
استعرض الإعلامي بتال القوس، في خاتمة برنامجه، اعتزال لاعب النصر السابق فهد الهريفي، للساحة الرياضية، بطريقة ساخرة.

وعرض بتال القوس في خاتمة برنامج " في المرمى " لحضة غضب " الهريفي " على كلمة عضو النصر الذهبي “طلال الرشيد” .

وكان الرشيد، قد أكد أن الهريفي، حرض حمد الله على النصر، بقوله: "ما تفعله ليس لصالح النادي، ولا يخدمه أبدًا ولا يخدم المصلحة العامة.. هذا ليس التوقيت المناسب".

وأضاف موجهًا الحديث إلى فهد الهريفي: "أنا لم أعد أحترمك"، مشددًا على خطورة المكالمة الهاتفية التي أجراها الهريفي مع حمد الله، حيث لم يلق حديث الرشيد، إعجاب الهريفي.

وكان الهريفي قد أعلن اعتزاله الكامل عن نادي النصر تشجعيًا وتحليليًا أو نقدًا، مطالبًا بضرورة إجراء تحقيقات فيما نٌسب إليه من تصريحات عن تحريضه لاعب النصر عبدالرزاق حمدالله ضد "تاليسكا".

وقال "الهريفي" في حديثه: "أعلن اعتزالي الكامل عن نادي النصر سأبتعد تشجعيًا أو تحليليًا أو نقدًا أو كأنه غير موجود بحياتي .. سأعتزل نادي النصر وجماهيره وسأترك لكم الإخلاص وكل شئ .. هم الخبراء وهم اللي ينصحون".

وأضاف "الهريفي" باكيًا: "تعبت من القريب ومن كل شئ واتحملت كتير وأنا الآن استسلم وكفاية ولا عاد تسوا مؤمرات ولا ترسلوا أحد وأتمنى بعض الجهات التانية تساعدني لأني انظلمت وأبغى تحقيق على أعلى مستوى".

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فهد الهريفي
الهريفي
بتال القوس
اعتزال الهريفي
في المرمي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18668
منذ يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله


الكورة صارت شيطان والرياضة العصبية تحولت إلى ضاغوت
بو محمد 😎 ✍️
بو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137687
منذ يوم
ياهريفي يا ابن الاجواد ، اعطيتك النصيحة الطيبه سابقاً ، وأكررها ، شوف لك مزرعه وحط لك فيها غنيمات وبقرتين ، كل انت وعيالك وعين من الله خير واترك عنك الكوره واهل الكوره واخبارهم ..

.. اسمع كلامي ، جوز ياابن الحلال .. كرتك محروووق يا ابن الناااس ..
السامي
السامي عدد التعليقات : 48
منذ يوم
السلام عليكم ورحمة الله الرياضه الى اين ماهذا الانحدار في التعامل من قبل البعض لايعقل ان يحدث ذلك لمجرد اختلاف في الراي
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18668
منذ يوم
فهد العريفي غزال الرياضة السعودية شاءوا ام أبوا.. وهو مايسترو الإيقاع الرياضي الأروع في تأريخ عهد فيصل بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله القائد الرياضي الأبرز والأهم في تأريخ المملكة
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2899
منذ يوم
هذي ترسبات خروجهم المرير من آسيا على يد الزعيم،، الآسيوية صعبة قوية
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 668
منذ يوم
صغير اسيا منهار والاسويه صعبه قويه
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة)
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة) عدد التعليقات : 3139
منذ 6 ساعات
بتال مسوي نصراوي راقي
والحقيقة الفقري فقري ولأسيا صفري
لو تملك مال قارون ستظل صيغرون
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10202
منذ 37 دقيقة
الهلاليين للحين مضغوطين من النصر ** كم أنت كبير ياا النصر رغم اللي انته فيه بعد بعد حارقهم **!!ههههههههههههه

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شرهم ، هم اصل المصايب من قذارتهم .. حسبنا الله ونعم الوكيل ..
رااايق
يلااا ايام راحت جعلها ما تعود ** بس بالنسبه لحكام هذا الوقت بس لو يتركون المجاملات ** لبعض الفرق على حساب القانون *!! راح...
ابو محمد 😎 ✍️
ادبوه ..
fawaz alswaidan
يستاهل هذا اللاعب القدير لانه عنده الخبرة سواء في كرة القدم وايضا في ارضاء اللاعبين ماديا ومعنويا ،، وجعل النادي باحسن حالاته بعد توفيق...

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