نيشان: اللهم قِنا عواقب حماقات سياسيّي لبنان

بيروت (صدى):
هاجم الإعلامي اللبناني نيشان، حكومة بلاده، وتصريحات مسوؤوليها، التي لا يدفع ثمنها سوى الشعب.
وقال نيشان: "في نهاية كلّ يوم، شابّات وَشُبّان وعائلات لبنانيّة، يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي، يُصَلّون كي يُجَنِّبَ الله سياسيّي لبنان تصريحات وأفعال رَعناء تُسيء إلى مُستقبلهم، في بلدانٍ تّمنحُهُم فُرصًا للتَّمَيُّز والاستقرار".
وأضاف الإعلامي اللبناني: "اللهُمَّ قِنا عواقِب حماقات تُرتَكَب عن سابق تصوّر وتصميم".
وكان وزير خارجية لبنان عبدالله بوحبيب خرج مبررا تهريب المخدرات إلى المملكة، باعتراف صريح بتهريب المخدرات من لبنان إلى السعودية.
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