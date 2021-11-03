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نيشان: اللهم قِنا عواقب حماقات سياسيّي لبنان

منذ 49 دقيقة
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نيشان: اللهم قِنا عواقب حماقات سياسيّي لبنان

بيروت (صدى):
هاجم الإعلامي اللبناني نيشان، حكومة بلاده، وتصريحات مسوؤوليها، التي لا يدفع ثمنها سوى الشعب.

وقال نيشان: "في نهاية كلّ يوم، شابّات وَشُبّان وعائلات لبنانيّة، يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي، يُصَلّون كي يُجَنِّبَ الله سياسيّي لبنان تصريحات وأفعال رَعناء تُسيء إلى مُستقبلهم، في بلدانٍ تّمنحُهُم فُرصًا للتَّمَيُّز والاستقرار".

وأضاف الإعلامي اللبناني: "اللهُمَّ قِنا عواقِب حماقات تُرتَكَب عن سابق تصوّر وتصميم".

وكان وزير خارجية لبنان عبدالله بوحبيب خرج مبررا تهريب المخدرات إلى المملكة، باعتراف صريح بتهريب المخدرات من لبنان إلى السعودية.

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لبنان
نيشان
وزير خارجية لبنان
عبدالله بو حبيب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137679
منذ 25 دقيقة
هذا ماجناه عليكم شياطينكم .. ولم نجن على احدِ ..

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أحدث التعليقات

ابو يزن
من اسباب التعصب الرياضي وتأجيج الشارع الرياضي الفراج اعلامي مكروه من معظم جماهير الأندية للأسف برنامجه سبب تعصب وكره جماهير الأندية لبعض
بلبل البحر
قاتله الله هو وحزبه الشيطاني
ابو محمد 😎 ✍️
هذا ماجناه عليكم شياطينكم .. ولم نجن على احدِ ..
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياهملاااااااالي .. الناس ويييييييييين واحنا وين ..

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