أول تعليق من رئيس النصر على المقطع المسيء

طلال الغامدي (صدى):
أكد رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، على عدم تقبل الإساءة لأي من جماهير النادي، وذلك على خلفية أزمة المقطع المسيء.
وقال آل معمر: "رغم ثقتي التامة في تميز جهات الرصد لكل ما يشق اللحمة الوطنية، ويثير الرأي العام، إلا أننا قدمنا أيضا شكوى رسمية ضد المغردين الذين أساءوا".
وتابع: "جماهير النصر تقدر بالملايين، ولا نقبل الإساءة لأي منهم، كيف لا وهناك منهم قامات كبيرة يكرمون عما ورد في المقطع المؤسف".
وكانت إدارة نادي النصر، أعلنت تقديم شكوى إلى الجهات الرسمية تجاه مغردين أساءوا إساءات كبيرة لجماهير النصر، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم في هذه القضية أو أي تصرف آخر مسئ يمس نادي النصر وجماهيره.