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أول تعليق من رئيس النصر على المقطع المسيء

منذ 8 ساعات
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أول تعليق من رئيس النصر على المقطع المسيء

طلال الغامدي (صدى):
أكد رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، على عدم تقبل الإساءة لأي من جماهير النادي، وذلك على خلفية أزمة المقطع المسيء.

وقال آل معمر: "رغم ثقتي التامة في تميز جهات الرصد لكل ما يشق اللحمة الوطنية، ويثير الرأي العام، إلا أننا قدمنا أيضا شكوى رسمية ضد المغردين الذين أساءوا".

وتابع: "جماهير النصر تقدر بالملايين، ولا نقبل الإساءة لأي منهم، كيف لا وهناك منهم قامات كبيرة يكرمون عما ورد في المقطع المؤسف".

وكانت إدارة نادي النصر، أعلنت تقديم شكوى إلى الجهات الرسمية تجاه مغردين أساءوا إساءات كبيرة لجماهير النصر، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم في هذه القضية أو أي تصرف آخر مسئ يمس نادي النصر وجماهيره.

نادي النصر
جماهير النصر
مسلي ال معمر
المقطع المسيء

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2893
منذ ساعة
الآسيوية صعبة قوية
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2559
منذ ساعة
مافيه اساءه اكبر من طردكم من آسيا على يد الزعيم
حسين الدوسري
حسين الدوسري عدد التعليقات : 5
منذ 4 دقائق
ياهلاليين.. سوف تمرون بسنوات عجاف. بس انتظروا وسوف ترون. دوام الحال من المحال. تذكروا كلامي.

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أحدث التعليقات

حسين الدوسري
ياهلاليين.. سوف تمرون بسنوات عجاف. بس انتظروا وسوف ترون. دوام الحال من المحال. تذكروا كلامي.
كلام مليان
لو فيه تحقيق مستقل من الاتحاد الدولي بتكالها انت يا طحلبي والزمالك لكن اتحاد ابوقاسم بدمدم على الموضوع كالعاده
واحد منصف
تخيلوا لو ان الرجل هذا زوج المراة تلك فالرجل يكسب القليل والمراة تكسب الكثير ثم نقول للرجل يجب عليك من الكسب القليل تدفع المهر...
كلام مليان
حكيم يا بو شنب ميو ميو
ابو عبدالله
اعطوني جاسم الحربي انت ماتستحي على وجهك انت غير متربي ان كان اهلك ما بوك احنا نربيك انقلع ياامرد

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