شاهد.. الإعلان الدعائي الأول لفيلم تركي آل الشيخ "تشيللو"

الرياض (صدى):
نشر معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، الإعلان الدعائي الأول لفيلمه المقرر عرضه في 2022، "تشيللو".
والفيلم من تأليف تركي آل الشيخ، وإخراج الأمريكي "دارن لين بوسمان"، ويشارك فيه عدد من الممثلين العالميين، والخليجيين.
ومن بين الممثلين المشاركين: "الأمريكي توبين بيل، والكويتية سعاد عبدالله، والسوري غسان مسعود، وسمير اسماعيل، والهام علي، ومهند الحمدي، وبراء عالم"، وآخرون.
وكان آل الشيخ، أوضح أن 70% من الفيلم تم تصويره في المملكة بين الرياض وضرما والعلا، و30% في أوروبا، بشركة وطنية سعودية.