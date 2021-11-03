نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شاهد.. الإعلان الدعائي الأول لفيلم تركي آل الشيخ "تشيللو"

منذ ساعة
353
1
شاهد.. الإعلان الدعائي الأول لفيلم تركي آل الشيخ "تشيللو"

الرياض (صدى):
نشر معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، الإعلان الدعائي الأول لفيلمه المقرر عرضه في 2022، "تشيللو".

والفيلم من تأليف تركي آل الشيخ، وإخراج الأمريكي "دارن لين بوسمان"، ويشارك فيه عدد من الممثلين العالميين، والخليجيين.

ومن بين الممثلين المشاركين: "الأمريكي توبين بيل، والكويتية سعاد عبدالله، والسوري غسان مسعود، وسمير اسماعيل، والهام علي، ومهند الحمدي، وبراء عالم"، وآخرون.

وكان آل الشيخ، أوضح أن 70% من الفيلم تم تصويره في المملكة بين الرياض وضرما والعلا، و30% في أوروبا، بشركة وطنية سعودية.

تركي ال الشيخ
سعاد عبدالله
تشيللو
دارن لين بوسمان
فيلم تركي ال الشيخ

التعليقات

ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 1565
منذ 57 دقيقة
اللهم عجل بهلاكه..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عقد الماس
هل التفحيط حرام يا شيخ الله يحفظك
ABO A7MD
نصيحة اخ ياكابتن فهد .. عليك بصحتك واسرتك ، وخاصة هذه الأيام ومايحصل في الرياضة من تعصب مقيت !!! نسأل الله أن يحفظ ديننا...
روميو
تدرون السبب الرئيسي اللي ما يخليني اسجل في تويتر ولا فيس بوك ولا غيره من وسائل التواصل لأن الحسابات مكشوفة وتطلب مني رقم الهاتف...
ابومشاري
يا عيال ذول فاضين.. روح دورو ع لقمه العيش.. ذول ملهين الرعيان
عندما يغيب المساء
الله يخارجنا

أخر الأخبار

زحليقة البوليفارد تدخل موسوعة جينيس
زحليقة البوليفارد تدخل موسوعة جينيس
منذ 8 دقائق 1088
ممثلة مصرية لمنتقدي جرأتها: "ماليش دعوة بتفكيركم الجنسي"
ممثلة مصرية لمنتقدي جرأتها: "ماليش دعوة بتفكيركم الجنسي"
منذ 28 دقيقة 265
أول تعليق من رئيس النصر على المقطع المسيء
أول تعليق من رئيس النصر على المقطع المسيء
منذ 48 دقيقة 1442
صور..أبناء الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز يستقبلون المعزين في وفاة أخيهم
صور..أبناء الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز يستقبلون المعزين في وفاة أخيهم
منذ 55 دقيقة 1383
شاهد.. الإعلان الدعائي الأول لفيلم تركي آل الشيخ "تشيللو"
شاهد.. الإعلان الدعائي الأول لفيلم تركي آل الشيخ "تشيللو"
منذ ساعة 353
قانوني: المقطع المسيء للنصر "جريمة"
قانوني: المقطع المسيء للنصر "جريمة"
منذ ساعة 1816
وظائف شاغرة في الهيئة العامة للمنافسة
وظائف شاغرة في الهيئة العامة للمنافسة
منذ ساعتين 1269
آل عاتي يكشف عن الهدف من نشر التسجيل المسرب لوزير خارجية لبنان "فيديو"
آل عاتي يكشف عن الهدف من نشر التسجيل المسرب لوزير خارجية لبنان "فيديو"
منذ ساعتين 1624
شكوى رسمية من النصر تجاه مسيئين
شكوى رسمية من النصر تجاه مسيئين
منذ ساعتين 4244
لاعب مشهور لـ"أولاده" : معي 400 مليون دولار ولن تحصلوا عليها"
لاعب مشهور لـ"أولاده" : معي 400 مليون دولار ولن تحصلوا عليها"
منذ ساعتين 1765