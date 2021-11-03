قانوني: المقطع المسيء للنصر "جريمة"

نواف السالم (صدى):
أكد المحامي عبدالرحمن اللاحم، أن المقطع المسيء لجماهير النصر، والذي تم تداوله في الساعات الماضية، جريمة تستوجب المساءلة.
وقال اللاحم: "سمعت مقطع المسيء لجماهير النصر في إحدى المساحات، والذي وصفهم بالعاهرات".
وتابع: "المقطع مسيء ويمثل جريمة المساس بالنظام العام والآداب العامة، والمجرّمة بالمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية و يذكي روح التعصب"، مضيفا: "اعتقد يجب على إدارة النصر تقديم بلاغ لمعالي النائب العام".
وكانت إدارة نادي النصر، أعلنت تقديم شكوى إلى الجهات الرسمية تجاه مغردين أساءوا إساءات كبيرة لجماهير النصر، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم في هذه القضية أو أي تصرف آخر مسئ يمس نادي النصر وجماهيره.
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