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قانوني: المقطع المسيء للنصر "جريمة"

منذ 10 ساعات
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قانوني: المقطع المسيء للنصر "جريمة"

نواف السالم (صدى):
أكد المحامي عبدالرحمن اللاحم، أن المقطع المسيء لجماهير النصر، والذي تم تداوله في الساعات الماضية، جريمة تستوجب المساءلة.

وقال اللاحم: "سمعت مقطع المسيء لجماهير النصر في إحدى المساحات، والذي وصفهم بالعاهرات".

وتابع: "المقطع مسيء ويمثل جريمة المساس بالنظام العام والآداب العامة، والمجرّمة بالمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية و يذكي روح التعصب"، مضيفا: "اعتقد يجب على إدارة النصر تقديم بلاغ لمعالي النائب العام".

وكانت إدارة نادي النصر، أعلنت تقديم شكوى إلى الجهات الرسمية تجاه مغردين أساءوا إساءات كبيرة لجماهير النصر، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم في هذه القضية أو أي تصرف آخر مسئ يمس نادي النصر وجماهيره.

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شكوى رسمية من النصر تجاه مسيئين

النصر
جماهير النصر
عبدالرحمن اللاحم
المقطع المسيء

التعليقات

كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 761
منذ ساعة
المحامي الدوق ينظر بعين واحد وجالسس يصيح على مقطع لمشجع يخالفه الميول مع انه انتشر امس اكثر من مقطع لمشجعين يشاركونه الميول بسب وقذف اكبر مما قيل لكن عمل نفسه ميت بالله كيف تاخذ رأي متعصب ومتحيز مثل هذا

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أحدث التعليقات

عبدالله
قطع رأس القتيل امام المارة وصار يتمشى برأسه 15 يوم كيف يحصل هذا ؟
عبدالله
خافو الله اتقوالله باسقط سياره استمارتها ساريه المفعول وين قولة الدولة تتحمل رسموم السيارات التالفه المغيشه صعبت خلها تقعد لين تذوب من الشمس
السامر
عندالله الحساب جميعأ
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة)
حسين الدوسري : سوف تعيش وترى بعينك الكؤوس الاسيوية والمشاركات العالمية ترقص امام أعينك حتى تفارق الدنيا ... يافقري قال عجاف الفقر هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
مراقب
الله لايعطيه عافيه

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