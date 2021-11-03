آل عاتي يكشف عن الهدف من نشر التسجيل المسرب لوزير خارجية لبنان "فيديو"

الرياض (صدى):
علق الكاتب السياسي مبارك آل عاتي على تسجيلات مسربة لوزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب تضمنت إساءة للمملكة.
وقال مبارك آل عاتي خلال لقاء مع قناة الإخبارية:" وزير خارجية لبنان تعمد نشر "التسجيل المسرب"، موضحا أن هذا التسريب يضاف للأحاديث الغير مسؤولة التي تصدر من بعض الوزراء اللبنانيين.
وأشار:"هذا الوزير أراد تمرير ويرغب في أن يمعن في الإساءة للعلاقات السعودية اللبنانية"، موضحا:"عندما تحدث عن ترويج المخدرات فهذا كلام غير مسؤول ولا ينطقه سياسي مسؤول، فهو يبعد بلبنان عن محيطه العربي وبوابته الأكبر المملكة".
وذكر أن الخطوات التي اتخذتها المملكة كانت وليدة أخطاء لبنانية تراكمية عبر سنوات وحكومات لبنانية متعاقبة.