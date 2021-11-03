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آل عاتي يكشف عن الهدف من نشر التسجيل المسرب لوزير خارجية لبنان "فيديو"

منذ 40 دقيقة
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آل عاتي يكشف عن الهدف من نشر التسجيل المسرب لوزير خارجية لبنان "فيديو"

الرياض (صدى):
علق الكاتب السياسي مبارك آل عاتي على تسجيلات مسربة لوزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب تضمنت إساءة للمملكة.

وقال مبارك آل عاتي خلال لقاء مع قناة الإخبارية:" وزير خارجية لبنان تعمد نشر "التسجيل المسرب"، موضحا أن هذا التسريب يضاف للأحاديث الغير مسؤولة التي تصدر من بعض الوزراء اللبنانيين.

وأشار:"هذا الوزير أراد تمرير ويرغب في أن يمعن في الإساءة للعلاقات السعودية اللبنانية"، موضحا:"عندما تحدث عن ترويج المخدرات فهذا كلام غير مسؤول ولا ينطقه سياسي مسؤول، فهو يبعد بلبنان عن محيطه العربي وبوابته الأكبر المملكة".

وذكر أن الخطوات التي اتخذتها المملكة كانت وليدة أخطاء لبنانية تراكمية عبر سنوات وحكومات لبنانية متعاقبة.

إساءة
وزارة الخارجية اللبنانية
مبارك آل عاتي
تسجيلات مسربة
عبدالله بو حبيب

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 300
منذ 18 دقيقة
سياسة لبنان مغيره أردنا تغير ليس لسياسة إلى شعب وشعوب ادركت ربيع جر خريف بخرفات إيران تفرخ لخراف تعد المجوس قدوة عربي.

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أحدث التعليقات

محمد البقعاوي
كفووووو سمو سيدي وزير الداخلية حفيد فقيد الامه الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله واسكنه فسيح واطال عمرك عزًا وسندًا لنا وشكرًا سيدي ✍️✍️✍️؟؟؟
أبو عبدالله الحربي
جديدنا جديد وقد جد على طاولة لزماننا وكأننا بزمن أسس جديد ولنا تجديد بجديد المجدد للوطن والمواطن لله در من اشعل واضح بوضوح.
أبو عبدالله الحربي
ثورة دم يبنيها أية ليس إلى دم الشهداء رافضي خزعبلات ثورة.
زعيم العالمية
كلنا معك يالفهد... لقد كنت نجم واسطورة في زمن قد مضى ايامك الحلوة ماتنسى.. الله ينصرك عليهم هولاء الشرذمه المرتزقه
أبو عبدالله الحربي
سياسة لبنان مغيره أردنا تغير ليس لسياسة إلى شعب وشعوب ادركت ربيع جر خريف بخرفات إيران تفرخ لخراف تعد المجوس قدوة عربي.

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