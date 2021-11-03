مرشدة أسرية تنصح المطلقات أن تكون مريحة للزوج الجديد

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
أكدت مرشدة أسرية بمركز "تعارفوا"، زهرة القحطاني، أن من حق الفتاة أن ترفض التحدث عن أسباب طلاقها أو حياتها السابقة خاصة بعد الزواج طالما تم القبول بها منذ البداية.
وأضافت أنه يجب على الفتاة ألا تفشي كل تفاصيل حياتها السابقة أو حياتها مع زوجها الأول، وذلك بحسب ما ذكرته خلال استضافته في برنامج "سيدتي " المذاع على قناة "روتانا خليجية".
ونصحت المطلقات بأن تكون إجاباتهن مريحة للزوجة وفي نفس الوقت تجعله ينسى المضي، أو تكتفي بإعطاء إجابات مختصرة مثل "قسمة ونصيب".
وأكد أنه من حق الوالدين معرفة سبب طلاق ابنتهم، من باب العرف وإبعاد الشبهات السيئة عنها، كما يحق للآباء أن يسألوا الرجل عن سبب طلاقه من زوجته الأولى إذا تقدم لخطبة ابنتهم، وذلك لضمان حياة مستقرة لابنتهم قبل الإقدام على تزويجها بهذا الرجل