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مرشدة أسرية تنصح المطلقات أن تكون مريحة للزوج الجديد

منذ ساعة
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مرشدة أسرية تنصح المطلقات أن تكون مريحة للزوج الجديد

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
أكدت مرشدة أسرية بمركز "تعارفوا"، زهرة القحطاني، أن من حق الفتاة أن ترفض التحدث عن أسباب طلاقها أو حياتها السابقة خاصة بعد الزواج طالما تم القبول بها منذ البداية.

وأضافت أنه يجب على الفتاة ألا تفشي كل تفاصيل حياتها السابقة أو حياتها مع زوجها الأول، وذلك بحسب ما ذكرته خلال استضافته في برنامج "سيدتي " المذاع على قناة "روتانا خليجية".

ونصحت المطلقات بأن تكون إجاباتهن مريحة للزوجة وفي نفس الوقت تجعله ينسى المضي، أو تكتفي بإعطاء إجابات مختصرة مثل "قسمة ونصيب".

وأكد أنه من حق الوالدين معرفة سبب طلاق ابنتهم، من باب العرف وإبعاد الشبهات السيئة عنها، كما يحق للآباء أن يسألوا الرجل عن سبب طلاقه من زوجته الأولى إذا تقدم لخطبة ابنتهم، وذلك لضمان حياة مستقرة لابنتهم قبل الإقدام على تزويجها بهذا الرجل

الطلاق
زوجة
الزوج
مطلقات
قمسة ونصيب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137671
منذ ساعة
هذا الواجب ......
الراااقي
الراااقي عدد التعليقات : 524
منذ 54 دقيقة
والله بعض الازواج فيه لقافه زائده انت تزوجتها وتعلم انها كانت على ذمة رجل مالفائده من سؤالها عن هالرجل او عن حياتها السابقه ، لكن بعض الازواج والزوجات يخرب على نفسه ، افرض انها قالت لك افضل منك ؟؟؟؟

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أحدث التعليقات

محمد البقعاوي
كفووووو سمو سيدي وزير الداخلية حفيد فقيد الامه الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله واسكنه فسيح واطال عمرك عزًا وسندًا لنا وشكرًا سيدي ✍️✍️✍️؟؟؟
أبو عبدالله الحربي
جديدنا جديد وقد جد على طاولة لزماننا وكأننا بزمن أسس جديد ولنا تجديد بجديد المجدد للوطن والمواطن لله در من اشعل واضح بوضوح.
أبو عبدالله الحربي
ثورة دم يبنيها أية ليس إلى دم الشهداء رافضي خزعبلات ثورة.
زعيم العالمية
كلنا معك يالفهد... لقد كنت نجم واسطورة في زمن قد مضى ايامك الحلوة ماتنسى.. الله ينصرك عليهم هولاء الشرذمه المرتزقه
أبو عبدالله الحربي
سياسة لبنان مغيره أردنا تغير ليس لسياسة إلى شعب وشعوب ادركت ربيع جر خريف بخرفات إيران تفرخ لخراف تعد المجوس قدوة عربي.

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