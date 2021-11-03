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بعض الأطعمة التي تساعد على التغلب على الحرقة في المعدة
منذ 7 ساعات
1289
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137675
منذ 51 دقيقة
معلومات طيبه ، جزاك الله خير ..
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