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"الداخلية" توضح الضوابط الصحية في الأماكن العامة

منذ ساعة
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"الداخلية" توضح الضوابط الصحية في الأماكن العامة

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الداخلية، مساء اليوم، تعريفات الأماكن العامة وضوابطها الصحية، مشيرة أنه يقصد بالأماكن المفتوحة تلك الأماكن غير المغطاة وغير المحاطة بحدود، مثل الحدائق العامة، وأرصفة المشاة ومسارات المشي، التي تكون مفتوحة للجميع، دون اشتراطات أو ترتيبات دخول من جهة منظمة أو مشرفة.

وأكدت أنه لا يشمل ذلك الملاعب الرياضية، والفعاليات والمناسبات الكبيرة ونحوها، التي تكون مخصصة لاستضافة 500 شخص في الوقت ذاته فأكثر، بصرف النظر عن عدد الحضور الفعلي، حيث يجب الالتزام بارتداء الكمَّامة، أثناء الحضور في تلك الأماكن والمناسبات والفعاليات ونحوها.

ودعت الوزرة جميع المواطنين والمقيمين الذين مضى 6 أشهر على اكتمال تلقيهم التحصين بجرعتيْن، إلى المسارعة بالحصول على الجرعة التنشيطية (المُعَزِّزَة)، وذلك بهدف تعزيز مناعة المجتمع.

وشددت على جميع منظمي الأنشطة ضرورة التحقق عبر تطبيق "توكلنا"، من الحالة الصحية لمرتادي تلك الأنشطة، مؤكدة استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، بما فيها لبس الكمَّامة، والتباعد في الأماكن التي لا يتم التحقق فيها من حالة التحصين؛ مثل المساجد، وأسواق النفع العام، مثل أسواق الخضراوات والمواشي، وأسواق السمك والمسالخ.

أضافت أن ذلك يشمل أيضا المحلات التجارية الصغيرة مثل الكهربائية ومحلات النجارة والسباكة وورش السيارات، والممرات والساحات المكشوفة للمجمعات التجارية، وما في حكمها.

وزارة الداخلية
سيارات
مجمعات تجارية
كمامة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137671
منذ ساعة
خير ان شاء الله ..
الراااقي
الراااقي عدد التعليقات : 524
منذ 26 دقيقة
الله يزيل هالوباء عن بلادنا وبلاد المسلمين اجمعين ..

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أحدث التعليقات

محمد البقعاوي
كفووووو سمو سيدي وزير الداخلية حفيد فقيد الامه الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله واسكنه فسيح واطال عمرك عزًا وسندًا لنا وشكرًا سيدي ✍️✍️✍️؟؟؟
أبو عبدالله الحربي
جديدنا جديد وقد جد على طاولة لزماننا وكأننا بزمن أسس جديد ولنا تجديد بجديد المجدد للوطن والمواطن لله در من اشعل واضح بوضوح.
أبو عبدالله الحربي
ثورة دم يبنيها أية ليس إلى دم الشهداء رافضي خزعبلات ثورة.
زعيم العالمية
كلنا معك يالفهد... لقد كنت نجم واسطورة في زمن قد مضى ايامك الحلوة ماتنسى.. الله ينصرك عليهم هولاء الشرذمه المرتزقه
أبو عبدالله الحربي
سياسة لبنان مغيره أردنا تغير ليس لسياسة إلى شعب وشعوب ادركت ربيع جر خريف بخرفات إيران تفرخ لخراف تعد المجوس قدوة عربي.

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