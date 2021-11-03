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الهلال يختتم تحضيراته لمواجهة ضمك

منذ 18 ساعة
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الهلال يختتم تحضيراته لمواجهة ضمك

ماجد محمد (صدى):
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم، تحضيراته الميدانيـة؛ استعدادًا لمواجهـة ضيفه ضمك، حيث طبق مدير الجهاز الفني "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبيـة عددًا مـن الجمل التكتيكية والفنية

واصل الثلاثي "ياسـر الشـهراني، وجانغ هيون سو، ووموسى ماريغـا" برامجهم العلاجية والتأهيلية، كما شهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل.

وشـارك اللاعبون عبدالله الحمدان، وحمـد اليامي، وخليفة الدوسري في التدريبات بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب، كما توجه اللاعبون فـور نهاية المران المعسكر في أحد الفنادق، تأهبا لخوض مواجهة غدًا أمام ضمك.

الهلال
نادي الهلال
ضمك
خليفة الدوسري
عبدالله الحمدان
حمـد اليامي

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10202
منذ 46 دقيقة
واضح ان الهلال خايف من ضمك **!!!!

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شرهم ، هم اصل المصايب من قذارتهم .. حسبنا الله ونعم الوكيل ..
رااايق
يلااا ايام راحت جعلها ما تعود ** بس بالنسبه لحكام هذا الوقت بس لو يتركون المجاملات ** لبعض الفرق على حساب القانون *!! راح...
ابو محمد 😎 ✍️
ادبوه ..
fawaz alswaidan
يستاهل هذا اللاعب القدير لانه عنده الخبرة سواء في كرة القدم وايضا في ارضاء اللاعبين ماديا ومعنويا ،، وجعل النادي باحسن حالاته بعد توفيق...

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