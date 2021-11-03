الهلال يختتم تحضيراته لمواجهة ضمك

ماجد محمد (صدى):
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم، تحضيراته الميدانيـة؛ استعدادًا لمواجهـة ضيفه ضمك، حيث طبق مدير الجهاز الفني "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبيـة عددًا مـن الجمل التكتيكية والفنية
واصل الثلاثي "ياسـر الشـهراني، وجانغ هيون سو، ووموسى ماريغـا" برامجهم العلاجية والتأهيلية، كما شهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل.
وشـارك اللاعبون عبدالله الحمدان، وحمـد اليامي، وخليفة الدوسري في التدريبات بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب، كما توجه اللاعبون فـور نهاية المران المعسكر في أحد الفنادق، تأهبا لخوض مواجهة غدًا أمام ضمك.