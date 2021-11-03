بالفيديو.. الأهلي يجتاز الباطن بصعوبة

طلال الغامدي (صدى):
فاز فريق الأهلي، على نظيره الباطن بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل مدافع الباطن ماوريسيو في هدف الأهلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 66، أثناء توجيه عبد الرحمن غريب كرة عرضية.
وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة، ليحتل المركز السادس في ترتيب دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الباطن عند 9 نقاط، في المركز الرابع عشر.
ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على أبها الأحد 21 نوفمبر، بينما الباطن يستضيف التعاون في اليوم ذاته.