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بالفيديو.. الأهلي يجتاز الباطن بصعوبة

منذ ساعة
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بالفيديو.. الأهلي يجتاز الباطن بصعوبة

طلال الغامدي (صدى):
فاز فريق الأهلي، على نظيره الباطن بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل مدافع الباطن ماوريسيو في هدف الأهلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 66، أثناء توجيه عبد الرحمن غريب كرة عرضية.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة، ليحتل المركز السادس في ترتيب دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الباطن عند 9 نقاط، في المركز الرابع عشر.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على أبها الأحد 21 نوفمبر، بينما الباطن يستضيف التعاون في اليوم ذاته.

أبها
الأهلي
دوري المحترفين
الباطن
ماوريسيو

التعليقات

فهاد
فهاد عدد التعليقات : 14
منذ ساعة
طلال الغامدي فريقك الهلال تعادل مع الباطن 😅😅😅😅😅😅
جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16302
منذ 51 دقيقة
مبروك للملوك المهم ثلاث نقاط والقادم أفضل باإذن الله الا وش رايكم بالنغاز🤭😜😂
جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16302
منذ 27 دقيقة
النقاز*

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
احسنت القول ياالشليمي ، بارك الله فيك ..
محمد
بيض الله وجهك والله انك وفي ويعتمد عليك
محمد
بيض الله وجهك والله انك وفي ويعتمد عليك
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
محمد
أكيد سكران هههههههههههههه

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