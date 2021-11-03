الأمير سطام يرد على منتقدي موقف المملكة من لبنان بفيديو لـ"نصر الله"

الرياض (صدى):
رد الأمير سطام بن خالد آل سعود على الذين ينتقدون موقف المملكة تجاه لبنان بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي ضد المملكة.
ونشر الأمير مقطع فيديو يظهر فيه حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله وهو يدعو إلى سفك دماءالسعوديين من أبناء الجيش السعودي.
وعلق على الفيديو وكتب :"هذا التهديد الذي وجهه هذا الإرهابي سابقاً لسفك الدم السعودي بكل وقاحة ودموية بل أنه أيضا دعم مليشيات الحوثي بالسلاح والرجال وهرب المخدرات ولن نسمع لبعض الساسة اللبنانيين أي صوت بل أن بعضهم استعجب من الموقف السعودي اتجاه لبنان في الأزمة الأخيرة, فأين هي سيادتكم من هذه التصريحات؟.
وأكد أن ما يحدث في اليمن من جرائم بالجملة يرتكبها العدو الصفوي الفارسي الحوثي على اليمن، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع "تويتر"