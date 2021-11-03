نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الأمير سطام يرد على منتقدي موقف المملكة من لبنان بفيديو لـ"نصر الله"

منذ 3 ساعات
2043
4
الأمير سطام يرد على منتقدي موقف المملكة من لبنان بفيديو لـ"نصر الله"

الرياض (صدى):
رد الأمير سطام بن خالد آل سعود على الذين ينتقدون موقف المملكة تجاه لبنان بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي ضد المملكة.

ونشر الأمير مقطع فيديو يظهر فيه حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله وهو يدعو إلى سفك دماءالسعوديين من أبناء الجيش السعودي.

وعلق على الفيديو وكتب :"هذا التهديد الذي وجهه هذا الإرهابي سابقاً لسفك الدم السعودي بكل وقاحة ودموية بل أنه أيضا دعم مليشيات الحوثي بالسلاح والرجال وهرب المخدرات ولن نسمع لبعض الساسة اللبنانيين أي صوت بل أن بعضهم استعجب من الموقف السعودي اتجاه لبنان في الأزمة الأخيرة, فأين هي سيادتكم من هذه التصريحات؟.

وأكد أن ما يحدث في اليمن من جرائم بالجملة يرتكبها العدو الصفوي الفارسي الحوثي على اليمن، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع "تويتر"

تويتر
المملكة
اليمن
لبنان
جورج قرداحي
الإعلام

التعليقات

محمد البقعاوي
محمد البقعاوي عدد التعليقات : 22
منذ ساعة
تخسي ياحسن نصر الشيطان إلا السعوديه خط احمر ياكلب المجوس الايراني ياشيعي قدرك 👠 فئ وجهك لعنت الله علي سابع جد من أجدادك ياملعون الوالدين الخلا ياطوقان ياثعلب
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137671
منذ 55 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل ..

.. احسنت يا سمو الامير ، ونحن فداء للدين والوطن ، وهذا الشيطان سندعسه باالبسطار ونتعدى لمن هو بعده من المنافقين الكفار ..
محمد البقعاوي
محمد البقعاوي عدد التعليقات : 22
منذ 34 دقيقة
ياقرداحيه ألا السعوديه خط احمر لعنت الله علي والديك قدرك 👠 في وجهك وطلقه في رأسك ياكلب إيران قريبًا طرد اي لبناني ومصادرة امواله ألي كسبها من وطننا الغالي ومنع اي لبناني من الدخول للمملكة العربية السعودية ✍️✍️✍️✍️؟؟؟
أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 300
منذ 10 دقائق
ثورة دم يبنيها أية ليس إلى دم الشهداء رافضي خزعبلات ثورة.

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

محمد البقعاوي
كفووووو سمو سيدي وزير الداخلية حفيد فقيد الامه الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله واسكنه فسيح واطال عمرك عزًا وسندًا لنا وشكرًا سيدي ✍️✍️✍️؟؟؟
أبو عبدالله الحربي
جديدنا جديد وقد جد على طاولة لزماننا وكأننا بزمن أسس جديد ولنا تجديد بجديد المجدد للوطن والمواطن لله در من اشعل واضح بوضوح.
أبو عبدالله الحربي
ثورة دم يبنيها أية ليس إلى دم الشهداء رافضي خزعبلات ثورة.
زعيم العالمية
كلنا معك يالفهد... لقد كنت نجم واسطورة في زمن قد مضى ايامك الحلوة ماتنسى.. الله ينصرك عليهم هولاء الشرذمه المرتزقه
أبو عبدالله الحربي
سياسة لبنان مغيره أردنا تغير ليس لسياسة إلى شعب وشعوب ادركت ربيع جر خريف بخرفات إيران تفرخ لخراف تعد المجوس قدوة عربي.

أخر الأخبار

وظائف شاغرة في الهيئة العامة للمنافسة
وظائف شاغرة في الهيئة العامة للمنافسة
منذ 31 دقيقة 1168
آل عاتي يكشف عن الهدف من نشر التسجيل المسرب لوزير خارجية لبنان "فيديو"
آل عاتي يكشف عن الهدف من نشر التسجيل المسرب لوزير خارجية لبنان "فيديو"
منذ 40 دقيقة 1298
لاعب مشهور لـ"أولاده" : معي 400 مليون دولار ولن تحصلوا عليها"
لاعب مشهور لـ"أولاده" : معي 400 مليون دولار ولن تحصلوا عليها"
منذ 46 دقيقة 1345
الصحة تكشف عن نسبة التحصين بجرعتين من لقاح كورونا في المملكة
الصحة تكشف عن نسبة التحصين بجرعتين من لقاح كورونا في المملكة
منذ 55 دقيقة 1222
مرشدة أسرية تنصح المطلقات أن تكون مريحة للزوج الجديد
مرشدة أسرية تنصح المطلقات أن تكون مريحة للزوج الجديد
منذ ساعة 1256
شاهد .. رد فعل "بيريرا" على مُشجع هلالي قاله له "نبي آسيا"
شاهد .. رد فعل "بيريرا" على مُشجع هلالي قاله له "نبي آسيا"
منذ ساعة 1351
الزعاق يوضح سبب تغير سلوك الكائنات الحية "فيديو"
الزعاق يوضح سبب تغير سلوك الكائنات الحية "فيديو"
منذ ساعة 1276
بالفيديو .. ضبط سائق متهور قاد شاحنته المحملة بمواد خطرة بسرعة شديدة
بالفيديو .. ضبط سائق متهور قاد شاحنته المحملة بمواد خطرة بسرعة شديدة
منذ ساعة 1221
مشاجرة بين فتاة بملابس خادشة للحياء وشاب في وضح النهار
مشاجرة بين فتاة بملابس خادشة للحياء وشاب في وضح النهار
منذ ساعة 14443
"الهريفي" يرفع قضية في النيابة العامة (فيديو)
"الهريفي" يرفع قضية في النيابة العامة (فيديو)
منذ ساعة 17503