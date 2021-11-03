وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادثي تصادم بمخواة الباحة "صور"

عبدالله الغامدي (صدى):
وقع حادثان مروريان في مخواة الباحة، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين.
ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، بأنه وقع حادثين منفصلين تصادم وانقلاب بمحافظة المخواة.
وأشار إلى أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 16:40 مساء اليوم الأربعاء بوقوع حادث تصادم.
ولفت إلى أنه تم توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر لموقع الحادث تصادم بالمخواة تحديداً القفيل وعند وصولهم ومسح الموقع، تبين وجود ثلاث إصابات تم التدخل الإسعافي لهم والتعامل معه إسعافياً وكان وضع الإصابات إصابتين خطيرة وإصابة متوسطة وتم نقله إلى مستشفى المخواة لتلقي العلاج اللازم.
وتابع:"ورد بلاغ بوقوع حادث آخر انقلاب في تمام الساعه 17:55 مساء اليوم بالمخواة الرونة، وتم توجيه فرقة إسعافية للموقع وعند وصول الفرقة اتضح وجود إصابة تم التعامل معها إسعافيا وصنفت إصابته بالخطيرة وتم نقله لمستشفى المخواة وحالة وفاة بالموقع.