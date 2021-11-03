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تغريدة مثيرة من "البخاري" بشأن الأزمة بين المملكة ولبنان 

منذ 3 ساعات
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تغريدة مثيرة من "البخاري" بشأن الأزمة بين المملكة ولبنان 

بيروت (صدى):
كتب سفير المملكة في لبنان وليد البخاري، تغريدة مثيرة بعد الأزمة السعودية اللبنانية بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المسيئة للمملكة.

وقال وليد البخاري:"تكمن الأزمة تحديدا في أن القديم يحتضر والجديد لم يولد بعد .. وفي ظل هذا الفراغ يظهر قدر هائل من الأعراض المرضية..! المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي".

وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي رفض تصريحات جورج قرداحي، قائلا "بخصوص كلام وزير الإعلام جورج قرداحي، الذي يجري تداوله، والذي يندرج ضمن مقابلة أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بعدة أسابيع، فهو كلام مرفوض، ولا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقا، خاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب، وتحديداً الأشقاء في المملكة".

 

 

لبنان
جورج قرداحي
تصريحات
وليد البخاري
وزارة الإعلام اللبنانية

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 300
منذ 7 دقائق
جديدنا جديد وقد جد على طاولة لزماننا وكأننا بزمن أسس جديد ولنا تجديد بجديد المجدد للوطن والمواطن لله در من اشعل واضح بوضوح.

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أحدث التعليقات

محمد البقعاوي
كفووووو سمو سيدي وزير الداخلية حفيد فقيد الامه الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله واسكنه فسيح واطال عمرك عزًا وسندًا لنا وشكرًا سيدي ✍️✍️✍️؟؟؟
أبو عبدالله الحربي
جديدنا جديد وقد جد على طاولة لزماننا وكأننا بزمن أسس جديد ولنا تجديد بجديد المجدد للوطن والمواطن لله در من اشعل واضح بوضوح.
أبو عبدالله الحربي
ثورة دم يبنيها أية ليس إلى دم الشهداء رافضي خزعبلات ثورة.
زعيم العالمية
كلنا معك يالفهد... لقد كنت نجم واسطورة في زمن قد مضى ايامك الحلوة ماتنسى.. الله ينصرك عليهم هولاء الشرذمه المرتزقه
أبو عبدالله الحربي
سياسة لبنان مغيره أردنا تغير ليس لسياسة إلى شعب وشعوب ادركت ربيع جر خريف بخرفات إيران تفرخ لخراف تعد المجوس قدوة عربي.

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