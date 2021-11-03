تغريدة مثيرة من "البخاري" بشأن الأزمة بين المملكة ولبنان 

بيروت (صدى):
كتب سفير المملكة في لبنان وليد البخاري، تغريدة مثيرة بعد الأزمة السعودية اللبنانية بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المسيئة للمملكة.
وقال وليد البخاري:"تكمن الأزمة تحديدا في أن القديم يحتضر والجديد لم يولد بعد .. وفي ظل هذا الفراغ يظهر قدر هائل من الأعراض المرضية..! المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي".
وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي رفض تصريحات جورج قرداحي، قائلا "بخصوص كلام وزير الإعلام جورج قرداحي، الذي يجري تداوله، والذي يندرج ضمن مقابلة أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بعدة أسابيع، فهو كلام مرفوض، ولا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقا، خاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب، وتحديداً الأشقاء في المملكة".