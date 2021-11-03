الفارس : المخدرات تدمر الإنسان المستقر عاطفيا (فيديو)

الرياض (صدى):
قال مساعد مدير الشؤون الوقائية، العقيد أحمد الفارس، أن مشكلة انتشار تعاطي المخدرات هي مشكلة عالمية، وتمثل أحد أخطر المهددات التي تواجه العالم بأسره .
وأضاف أن المخدرات لها أثر سلبي على الفرد، والأسرة والمجتمع، وتحول الإنسان من فرد مستقر نفسيا وعاطفيا ويفكر في مستقبله إلى شخص مغيب وذلك بحسب ما في قناة "الإخبارية".
وأضاف أن المخدرات تؤدي لتدمير الأسر وانتشار الجريمة والعنف في المجتمع، مضيفا أن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي أدى إلى تراجع دور الأسرة مع الأبناء.
وشدد على الاستماع للأبناء وعدم تجاهل مشكلاتهم، بالإضافة إلى الاهتمام بالقيم الدينية والتوجيه الفكري السليم