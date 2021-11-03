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الموافقة على استخدام لقاح "فايزر" في الفئة العمرية من 5 - 11 عامًا

منذ ساعة
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الموافقة على استخدام لقاح "فايزر" في الفئة العمرية من 5 - 11 عامًا

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم، موافقتها على شمول الفئة العمرية التي يسمح لها بتلقي لقاح فايزر (BNT162b2) لتشمل الفئات العمرية من 5 - 11 عامًا في المملكة، بعد أن تقدمت شركة فايزر بطلب الموافقة والاعتماد من قبل الهيئة، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استخدامه لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم خمسة أعوام فما فوق.

وجاء قرار موافقة الهيئة على شمول الفئات العمرية المستهدفة باللقاح استنادًا على البيانات التي قدمتها الشركة أن اللقاح استوفى المتطلبات التنظيمية الخاصة، إذ تضمنت الدراسات السريرية والتقارير العملية لتقييم فاعلية وسلامة اللقاح لهذه الفئة العمرية.

وكانت الغذاء والدواء وافقت على تسجيل لقاح "فايزر" في المملكة بتاريخ 25 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 10 ديسمبر 2020م، بعد أن تقدمت شركة "فايزر" لطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

الغذاء والدواء
فايزر

التعليقات

**""'سهم'""**😊
**""'سهم'""**😊 عدد التعليقات : 5523
منذ 41 دقيقة
موافقة في غير محلها ...
لية نسبق العالم في تطعيم اطفالنا .
اصبروا ولاتستعجلون حتى نشوف تجربتة حول العالم

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون فاسدون مجرمون .. .. عليهم من الله ما يستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه .. .. يالكِ من مهيبيله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويرجع لبلاده باالسلامه ..
روميو
انقلعي بس أنتي والدولار الطلابي يازين الدخان بس والله ما يريحك إلا السجائر الإلكترونية
ابو محمد 😎 ✍️
افااااااااا .. صارت المسأله بينهما سالفة اللي يقول // ذراعك وريالك ..

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