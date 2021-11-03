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الله يستر لا تصير موضه

منذ ساعتين
1138
1

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18669
منذ 20 دقيقة
حلاوة مشبك

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أحدث التعليقات

سعد الراشدي
معروف مع مر السنين الاتي هو العميد
عبدالله
اما لو دخل عليها بالسيارة كان علوم
عبدالله
الدشير هؤلاء ما يعرفون ان كاميرات المراقبة منشرة بكثرة وان الامن يقدر يجيبهم
محمد
وقال ماجد الحقيل إن ارتفاع أسعار العقار في الرياض غير مبرر ولسنا راضين عنه ولكنه طبيعي وشلووووووون احد يفهمني لسنا راضين طبيعي؟!!!
محمد
وقال ماجد الحقيل إن ارتفاع أسعار العقار في الرياض غير مبرر ولسنا راضين عنه ولكنه طبيعي وشلووووووون احد يفهمني لسنا راضين طبيعي؟!!!

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