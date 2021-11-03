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نهاية الهياط
منذ 4 ساعات
1426
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التعليقات
عبدالله
عدد التعليقات : 478
منذ 19 دقيقة
شكلها اكلتها في الجبهة الله لا يبلانا
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137651
منذ 10 دقائق
هههههههههههههههههههههههه ..
.. يالكِ من مهيبيله ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون فاسدون مجرمون .. .. عليهم من الله ما يستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه .. .. يالكِ من مهيبيله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويرجع لبلاده باالسلامه ..
روميو
انقلعي بس أنتي والدولار الطلابي يازين الدخان بس والله ما يريحك إلا السجائر الإلكترونية
ابو محمد 😎 ✍️
افااااااااا .. صارت المسأله بينهما سالفة اللي يقول // ذراعك وريالك ..
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