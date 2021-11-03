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نهاية النوم وقت القيادة
منذ 6 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137658
منذ ساعة
شكله مجبور يسوق وهو نعسان ..
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أحدث التعليقات
المحقق
معروف من زمان الاتحاد العميد والاهلي الملكي والنصر العالمي والاهلال الزعيم
المحقق
معروف من زمان الاتحاد العميد والاهلي الملكي والنصر العالمي والاهلال الزعيم
ابو محمد 😎 ✍️
هذا كله بأسبابكم ياالأمريكان ، لعنكم الله وعجّل بهلاككم .. اللهم آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
يعني راح يكبهم في القبو .......؟؟
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