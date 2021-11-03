إعلامية لبنانية: حكومتنا عاجزة وتلجأ لـ"التبغ والتنباك" لمساعدة طلابها

بيروت (صدى):
انتقدت الإعلامية اللبنانية "لاريسا عون"، عجز الحكومة اللبنانية عن إلزام المصارف بتطبيق قانون "الدولار الطالبي" لإدارة أزمة شح النقد الأجنبي بالبلاد.
وقالت :"في قانون اسمه الدولار الطلابي يلزم المصارف السماح لأهالي الطلاب الذين يتعلمون في الخارج تحويل مبلغ 10 آلاف سنويا".
وأكدت أن الحكومة اللبنانية عاجزة عن إلزام المصارف بتطبيق القانون، مضيفة أن هذه المصارف اتخذت آلاف القرارات غير القانونية دون محاسبة.
وأشارت إلى أن الحكومة تقترح مساعدات للطلاب عبر هبة من إدارة الريجي، وهي إدارة وزراعة التبغ والتنباك وتصنيعهما وتجارتهما في مختلف المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب والبقاع.
يذكر أن قانون الدولار الطالبي ينص على إرسال الأموال للطلاب اللبنانيين في الخارج الذين يواجهون صعوبات في تسديد أقساطهم الجامعية وتكاليف سكنهم.