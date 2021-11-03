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إعلامية لبنانية: حكومتنا عاجزة وتلجأ لـ"التبغ والتنباك" لمساعدة طلابها

منذ 3 ساعات
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إعلامية لبنانية: حكومتنا عاجزة وتلجأ لـ"التبغ والتنباك" لمساعدة طلابها

بيروت (صدى):
انتقدت الإعلامية اللبنانية "لاريسا عون"، عجز الحكومة اللبنانية عن إلزام المصارف بتطبيق قانون "الدولار الطالبي" لإدارة أزمة شح النقد الأجنبي بالبلاد.

وقالت :"في قانون اسمه الدولار الطلابي يلزم المصارف السماح لأهالي الطلاب الذين يتعلمون في الخارج تحويل مبلغ 10 آلاف سنويا".

وأكدت أن الحكومة اللبنانية عاجزة عن إلزام المصارف بتطبيق القانون، مضيفة أن هذه المصارف اتخذت آلاف القرارات غير القانونية دون محاسبة.

وأشارت إلى أن الحكومة تقترح مساعدات للطلاب عبر هبة من إدارة الريجي، وهي إدارة وزراعة التبغ والتنباك وتصنيعهما وتجارتهما في مختلف المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب والبقاع.

يذكر أن قانون الدولار الطالبي ينص على إرسال الأموال للطلاب اللبنانيين في الخارج الذين يواجهون صعوبات في تسديد أقساطهم الجامعية وتكاليف سكنهم.

لبنان
أموال
الدولار
التنباك
التبغ
الدولار الطلابي

التعليقات

روميو
روميو عدد التعليقات : 1
منذ 11 دقيقة
انقلعي بس أنتي والدولار الطلابي يازين الدخان بس والله ما يريحك إلا السجائر الإلكترونية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون فاسدون مجرمون .. .. عليهم من الله ما يستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه .. .. يالكِ من مهيبيله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويرجع لبلاده باالسلامه ..
روميو
انقلعي بس أنتي والدولار الطلابي يازين الدخان بس والله ما يريحك إلا السجائر الإلكترونية
ابو محمد 😎 ✍️
افااااااااا .. صارت المسأله بينهما سالفة اللي يقول // ذراعك وريالك ..

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