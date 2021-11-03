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بالفيديو .. "مبروك عطية" يرد على رجل أدعى أن زوجته لا ترضى بمعاشرته إلا بعد دفع 50 جنيه

منذ 3 ساعات
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بالفيديو .. "مبروك عطية" يرد على رجل أدعى أن زوجته لا ترضى بمعاشرته إلا بعد دفع 50 جنيه

القاهرة (صدى):

أوضح أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الدكتور مبروك عطية، حكم رجل أدعى أن زوجته لا ترضى بمعاشرته إلا بعد دفع 50 جنيه.

وأوضح "عطية" أن طلب الزوجة لا يجوز ومع ذلك يمكن للزوج أن يعتبر طلبها بالمال من باب المداعبة ،وذلك بحسب ما ذكره في بث مباشر على قناته الرسمية على «يوتيوب».

وفسر "عطية" هذا الطلب الغريب من الزوجة بأنه يحتمل أن الرجل بخيل عليها ومن ثم تلجأ لهذا الطلب لكي تأخذ المال منه، مضيفا أنه في حال كان الزوج ليس بخيل ويعطي زوجته مال يكفي لحاجتها فأن زوجته لا يجوز لها طلب المال مقابل معاشرته.

جامعة الأزهر
زوجة
المال
داعية
الشريعة الإسلامية
البخل

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137649
منذ 14 دقيقة
افااااااااا .. صارت المسأله بينهما سالفة اللي يقول // ذراعك وريالك ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون فاسدون مجرمون .. .. عليهم من الله ما يستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه .. .. يالكِ من مهيبيله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويرجع لبلاده باالسلامه ..
روميو
انقلعي بس أنتي والدولار الطلابي يازين الدخان بس والله ما يريحك إلا السجائر الإلكترونية
ابو محمد 😎 ✍️
افااااااااا .. صارت المسأله بينهما سالفة اللي يقول // ذراعك وريالك ..

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