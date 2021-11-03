بالفيديو .. "مبروك عطية" يرد على رجل أدعى أن زوجته لا ترضى بمعاشرته إلا بعد دفع 50 جنيه

القاهرة (صدى):
أوضح أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الدكتور مبروك عطية، حكم رجل أدعى أن زوجته لا ترضى بمعاشرته إلا بعد دفع 50 جنيه.
وأوضح "عطية" أن طلب الزوجة لا يجوز ومع ذلك يمكن للزوج أن يعتبر طلبها بالمال من باب المداعبة ،وذلك بحسب ما ذكره في بث مباشر على قناته الرسمية على «يوتيوب».
وفسر "عطية" هذا الطلب الغريب من الزوجة بأنه يحتمل أن الرجل بخيل عليها ومن ثم تلجأ لهذا الطلب لكي تأخذ المال منه، مضيفا أنه في حال كان الزوج ليس بخيل ويعطي زوجته مال يكفي لحاجتها فأن زوجته لا يجوز لها طلب المال مقابل معاشرته.