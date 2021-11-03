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مخالفة منشأة مقاولات لم توفر مقراً لعامل الحراسة بجدة

منذ 52 دقيقة
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مخالفة منشأة مقاولات لم توفر مقراً لعامل الحراسة بجدة

جدة (صدى):
تمكنت فرق الرقابة الميدانية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من مخالفة منشأة مقاولات في محافظة جدة لوجود عامل يعمل بمهنة حارس مشروع لم توفر له مقراً للحراسة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعد آل حماد، إنه بناء على ذلك تم مخالفة المنشأة وأخذ التعهدات اللازمة بتوفير مقر ملائم وفق الاشتراطات المحددة، إضافة إلى وسائل السلامة والصحة المهنية خلال 24 ساعة.

ودعا الجميع إلى الإبلاغ عن مخالفات أنظمة العمل من خلال تطبيق معًا للرصد المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية أو عبر الاتصال بالرقم الموحد 19911.

وأكد على أن جميع البلاغات تتم معالجتها بسرية تامة، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة في حال ثبوتها.

 

جدة
الموارد البشرية
المنشآت المخالفة
مقاولات
عامل حراسة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137637
منذ 20 دقيقة
حيلكم فيهم ..

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أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
ياشيخ اخجل من نفسك إنسان عمرك 80 او ممكن اكثر بعد وتسوي كذا اجل إيش خليت للمراهقين ... لا حول ولا قوة إلا بالله...
الرااااقي
اشك في اخباركم ياصدى حتى الحيوان يدافع عن انثاه فمابالك ببشر حتى لو انه على اي ديانه. لكن مع اخبار صدى مش حتئدر تغمض...
عباس قاروره
لاحول ولاقوة الا بالله
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن ركيباته يوجعنه وراسه يدور وعيونه تزغلل زغلله ، بس .. والدنيا عنده عيد .. .. احسنوا النيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
حيلكم فيهم ..

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