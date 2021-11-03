مخالفة منشأة مقاولات لم توفر مقراً لعامل الحراسة بجدة

جدة (صدى):
تمكنت فرق الرقابة الميدانية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من مخالفة منشأة مقاولات في محافظة جدة لوجود عامل يعمل بمهنة حارس مشروع لم توفر له مقراً للحراسة.
وقال المتحدث باسم الوزارة سعد آل حماد، إنه بناء على ذلك تم مخالفة المنشأة وأخذ التعهدات اللازمة بتوفير مقر ملائم وفق الاشتراطات المحددة، إضافة إلى وسائل السلامة والصحة المهنية خلال 24 ساعة.
ودعا الجميع إلى الإبلاغ عن مخالفات أنظمة العمل من خلال تطبيق معًا للرصد المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية أو عبر الاتصال بالرقم الموحد 19911.
وأكد على أن جميع البلاغات تتم معالجتها بسرية تامة، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة في حال ثبوتها.