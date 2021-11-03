بالفيديو.. الرئيس التركي يسير بطريقة غريبة وكاد أن يقع

وكالات (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يسير بغير اتزان حتى كاد أن يسقط.
وبين المقطع الرئيس التركي وهو يمشي ببطء وكأنه عاجزًا عن السير، وبدأ يترنح حتى كاد أن يسقط، وأشارت مواقع إعلامية تركية إلى أنه ينتعل حذاء يحمي المعانين من فقدان التوازن من السقوط، والمُرفق صورته.
تجدر الإشارة إلى أن مقطع الفيديو المذكور جرى تصويره في "عيد الجمهورية التركية" يوم 29 أكتوبر الماضي، حيث علق الإعلام التركي على الفيديو وقتها بأن الرئيس كان في حالة من الإرهاق أثناء استقبال التهاني.