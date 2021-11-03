الأردن: نقف بوجه كل ما يهدد أمن المملكة

علي القحطاني (صدى):
أدانت الأردن، اليوم الأربعاء، الاعتداءات المُستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة، وآخرها إطلاق طائرتين مُفخختين مُسيرتين تجاه مدينة جازان، تمّ اعتراضهما من قبل قوات التحالف.
وأكدت الأردن على استنكارها لهذه الأفعال الإرهابية الجبانة، واستهداف المدنيين الأبرياء، الذي يشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهداف المدنيين.
وأشارت إلى وقوفها إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن عن تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه جازان.