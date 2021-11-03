نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الأردن: نقف بوجه كل ما يهدد أمن المملكة

منذ ساعة
1609
1
الأردن: نقف بوجه كل ما يهدد أمن المملكة

علي القحطاني (صدى):
أدانت الأردن، اليوم الأربعاء، الاعتداءات المُستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة، وآخرها إطلاق طائرتين مُفخختين مُسيرتين تجاه مدينة جازان، تمّ اعتراضهما من قبل قوات التحالف.

وأكدت الأردن على استنكارها لهذه الأفعال الإرهابية الجبانة، واستهداف المدنيين الأبرياء، الذي يشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهداف المدنيين.

وأشارت إلى وقوفها إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن عن تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه جازان.

جازان
الأردن
المملكة
الحوثيين
ميليشا الحوثي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 137637
منذ 28 دقيقة
كفو يا اهل الأردن يا النشامااا .. لا هنتوا ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
ياشيخ اخجل من نفسك إنسان عمرك 80 او ممكن اكثر بعد وتسوي كذا اجل إيش خليت للمراهقين ... لا حول ولا قوة إلا بالله...
الرااااقي
اشك في اخباركم ياصدى حتى الحيوان يدافع عن انثاه فمابالك ببشر حتى لو انه على اي ديانه. لكن مع اخبار صدى مش حتئدر تغمض...
عباس قاروره
لاحول ولاقوة الا بالله
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن ركيباته يوجعنه وراسه يدور وعيونه تزغلل زغلله ، بس .. والدنيا عنده عيد .. .. احسنوا النيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
حيلكم فيهم ..

أخر الأخبار

منع معلمات "الأزهر" من وضع المكياج
منع معلمات "الأزهر" من وضع المكياج
منذ 37 دقيقة 1495
نمو القطاع غير النفطي وزيادة الإنتاج لأعلى مستوى منذ 2017
نمو القطاع غير النفطي وزيادة الإنتاج لأعلى مستوى منذ 2017
منذ 42 دقيقة 1498
"الكلباني": المعازف والأورق مباحة مثل البيبسي والبرغر
"الكلباني": المعازف والأورق مباحة مثل البيبسي والبرغر
منذ 47 دقيقة 1754
مخالفة منشأة مقاولات لم توفر مقراً لعامل الحراسة بجدة
مخالفة منشأة مقاولات لم توفر مقراً لعامل الحراسة بجدة
منذ 52 دقيقة 1589
"من سيربح المليون" جلب لجورج قرداحي عقارات بـ 200 مليون دولار
"من سيربح المليون" جلب لجورج قرداحي عقارات بـ 200 مليون دولار
منذ 57 دقيقة 1900
بالفيديو.. الرئيس التركي يسير بطريقة غريبة وكاد أن يقع
بالفيديو.. الرئيس التركي يسير بطريقة غريبة وكاد أن يقع
منذ ساعة 1629
أحمد الفراج: "غلين يونغكين" أول جمهوري حاكما لولاية فيرجينيا منذ 2009
أحمد الفراج: "غلين يونغكين" أول جمهوري حاكما لولاية فيرجينيا منذ 2009
منذ ساعة 1585
" الشايع الدولية " تعلن عن وظائف شاغرة
" الشايع الدولية " تعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعة 1658
العراق يُسدد 490 مليون دولار تعويضات للكويت
العراق يُسدد 490 مليون دولار تعويضات للكويت
منذ ساعة 1619
الأردن: نقف بوجه كل ما يهدد أمن المملكة
الأردن: نقف بوجه كل ما يهدد أمن المملكة
منذ ساعة 1609