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السجن 24 عامًا لبريطاني وصفه القاضي بأنه سيء بشكل لا يوصف

منذ ساعة
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السجن 24 عامًا لبريطاني وصفه القاضي بأنه سيء بشكل لا يوصف

واشنطن (صدى):
حُكم على رجل يُدعى أنتوني ويليامز، في العقد الرابع من العمر، حاول اغتصاب امرأة وطفلتها في الطريق العام، في مدينة هافرفورد ويست الويلزية بالمملكة المتحدة، إذ وصف القاضي تصرفات ويليامز بأنها "سيئة بشكل لا يوصف".

وكان الرجل قد اقترب من الأم وهي تسير في طريق خاص بالدراجات، وهددها بأن يؤذي ابنتها اذا لم تفعل ما يريده، وفقا لـ "الديلي ميل".

وحكم القاضي بسجن ويليامز لمدة 24 عامًا، وذلك بسبب الجريمة التي ارتكبها بحق الأم وابنتها، حيث أجبر المرأة على خلع ملابس ابنتها جزئيا وحاول اغتصابها، بعد أن هدد والدتها التي حاول اغتصابها أيضا.

يُشار إلى أن المُتهم قد أقر سابقًا بالذنب في ثلاث تهم تتعلق بمحاولة الاغتصاب عندما ظهر في قفص الاتهام لإصدار الحكم، وقد صدرت ضده تسع إدانات سابقة في 13 جريمة منها الحرق العمد والسطو والاعتداء والسرقة.

جريمة
سجن
ويلز
المملكة المتحدة
ويليامز
اغتصاب امرأة وطفلتها

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18662
منذ ساعة
خليه يخلص في السجن

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أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
ياشيخ اخجل من نفسك إنسان عمرك 80 او ممكن اكثر بعد وتسوي كذا اجل إيش خليت للمراهقين ... لا حول ولا قوة إلا بالله...
الرااااقي
اشك في اخباركم ياصدى حتى الحيوان يدافع عن انثاه فمابالك ببشر حتى لو انه على اي ديانه. لكن مع اخبار صدى مش حتئدر تغمض...
عباس قاروره
لاحول ولاقوة الا بالله
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن ركيباته يوجعنه وراسه يدور وعيونه تزغلل زغلله ، بس .. والدنيا عنده عيد .. .. احسنوا النيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
حيلكم فيهم ..

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