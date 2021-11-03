السجن 24 عامًا لبريطاني وصفه القاضي بأنه سيء بشكل لا يوصف

واشنطن (صدى):
حُكم على رجل يُدعى أنتوني ويليامز، في العقد الرابع من العمر، حاول اغتصاب امرأة وطفلتها في الطريق العام، في مدينة هافرفورد ويست الويلزية بالمملكة المتحدة، إذ وصف القاضي تصرفات ويليامز بأنها "سيئة بشكل لا يوصف".
وكان الرجل قد اقترب من الأم وهي تسير في طريق خاص بالدراجات، وهددها بأن يؤذي ابنتها اذا لم تفعل ما يريده، وفقا لـ "الديلي ميل".
وحكم القاضي بسجن ويليامز لمدة 24 عامًا، وذلك بسبب الجريمة التي ارتكبها بحق الأم وابنتها، حيث أجبر المرأة على خلع ملابس ابنتها جزئيا وحاول اغتصابها، بعد أن هدد والدتها التي حاول اغتصابها أيضا.
يُشار إلى أن المُتهم قد أقر سابقًا بالذنب في ثلاث تهم تتعلق بمحاولة الاغتصاب عندما ظهر في قفص الاتهام لإصدار الحكم، وقد صدرت ضده تسع إدانات سابقة في 13 جريمة منها الحرق العمد والسطو والاعتداء والسرقة.