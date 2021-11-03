بالفيديو.. انتهاء 70% من البنية التحتية لمشروع مسار لخدمة الحجاج

مكة المكرمة (صدى):
عقدت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلة في مركز الإدارة الشاملة، اليوم، ورشة عمل، للاطلاع على أبرز الحلول والتسهيلات التي تحتاجها الشركة المنفذة لمشروع مسار.
ويعتبر المشروع من أهم المشاريع المرتبطة ارتباط مباشر بالمسجد الحرام، حيث يقع المشروع في الجزء الغربي من العاصمة المقدسة، ويبدأ من الطريق الدائري الثالث، ويتخطى الطريق الدائري الأول، عند الحد الغربي لجبل عمر.
وذكرت تقارير تلفزيونية أنه تم انتهاء ما يقارب 70% من البنية التحتية للمشروع، حيث يصل لمشارف الحرم المكي، الذي تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع، 1,247,056 مترًا مربعًا، ويبعد عن ساحات الحرم المكي 550 مترًا، وفقًا لقناة " الإخبارية".
وأشارت التقارير إلى أن المشروع يوفر مرافق وخدمات متكاملة لضيوف الرحمن، كما يوفر مسارات آمنة ومتنوعة للتنقل، ويعمل على برنامج جودة الحياة.
وأضافت أنه يوفر مساحات للأنشطة الثقافية والرياضية للأهالي والزوار، ومرافق متنوعة من مطاعم ومقاهٍ وممرات للمشاة وخدمات ترتقي بتجربة سكان مكة المكرمة، وخيارات سكنية مدعومة ببنية تحتية متكاملة، ويركز على الاقتصاد الرقمي.